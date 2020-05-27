Колишні посли США застерегли Україну від втягнення в американські справи.

Колишні посли Сполучених Штатів Америки в Україні висловили стурбованість спробою втягнути Українську державу в американські внутрішні справи.

Про це йдеться в їхній заяві, опублікованій на сайті Atlantic Council невдовзі після публікації записів розмов між колишнім Президентом України Петром Порошенком і ексвіцепрезидентом США Джозефом Байденом.

"Нас вражають спроби втягнути Україну у внутрішні політичні процеси в США у контексті майбутніх виборів президента США у 2020 році. Ці зусилля формують хибний та токсичний наратив, який не є властивим для реальних американсько-українських відносин, щоб послабити відносини між США та Україною та внести розкол між двома країнами. Це не відповідає інтересам жодної з держав", – заявили амбасадори.

"Ми рішуче засуджуємо зусилля, якими хочуть розділити наші країни, й закликаємо офіційних осіб в обох державах разом унеможливити кроки, які лише завдадуть шкоди нашим двостороннім відносинам і віддалять наші країни одна від одної", – застерегли дипломати.

Заяву підписали Роман Попадюк, 1-й посол США в Україні; Стівен Пайфер, 3-й посол США в Україні; Карлос Паскуаль, 4-й посол США в Україні; Джон Гербст, 5-й посол США в Україні; Вільям Тейлор, 6-й посол США в Україні; Джон Теффт, 7-й посол США в Україні; Марі Йованович, 9-й посол США в Україні.

Нагадаємо, 19 травня випускник школи КҐБ народний депутат Андрій Деркач оприлюднив аудіоматеріали, на яких, згідно з його запевненнями, фіґурують ексвіцепрезидент США Джозеф Байден і колишній Президент України Петро Порошенко. Записи можуть скомпрометувати кандидата в президенти США Байдена, бо грають на руку тезі Дональда Трампа про те, начебто попердник тиснув на офіційний Київ з метою відставки генерального прокурора Віктора Шокіна нібито через розслідування справи Burisma.

Офіс генпрокурора в Україні відкрив на Порошенка карну справу.