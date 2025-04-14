Трамп назвав російський ракетний удар по Сумах «помилкою».

Він теж назвав російське вторгнення в Україну «війною Байдена».

 

 

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, коментуючи російський ракетний удар по Сумах, внаслідок якого загинули 34 мирні жителі, назвав його «помилкою». Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

 

«Я гадаю, це було жахливо. І мені сказали, що вони (росіяни, – ред.) зробили помилку. Але я гадаю, що це жахливо. Я думаю, що вся ця війна – це жахливо. Я думаю, що розпочати цю війну було зловживанням владою. Ця країна ніколи не розпочала б війну, якби я був президентом. Ця війна – ганьба», – сказав Трамп, відповідаючи на запитання журналіста про удар по Сумах на облавку президентського літака Air Force One.

 

Господар Білого дому також запевнив, що намагається зупинити російсько-український конфлікт, вчергове поклавши провину за його ескалацію на свого попередника Джо Байдена.

 

«Це війна Байдена. Це не моя війна. Це війна, яка велася за Байдена, і я просто намагаюся її зупинити, щоб ми могли врятувати безліч життів», – сказав він журналістам президентського пулу.

 

Далі Трамп додав: «Я думаю, що початок цієї війни – це зловживання владою. Якби я був президентом, то ніколи б не допустив початку цієї війни».

 

Американський президент також повідомив, що в неділю, 13 квітня, мав розмову зі своїм спеціальним посланцем Стівом Віткоффом, який напередодні зустрічався із російським диктатором. Трамп зазначив, що спецпосланець «мав хороші зустрічі, пов'язані з російсько-українськими відносинами».

 

14.04.2025

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