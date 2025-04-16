Байден гостро скритикував Трампа.

У своєму першому публічному виступі після демісії експрезидент назвав політику свого наступника деструктивною.

Колишній президент Сполучених Штатів Джо Байден у вівторок, 15 квітня, виступив у Чикаго з першою публічною промовою після звільнення з вищої державної посади. Ексглава Білого дому різко розкритикував політику нової адміністрації Дональда Трампа. Він назвав дії чинної адміністрації щодо Управління соцзабезпечення «деструктивними». Про це повідомив телеканал CNN.

«Вони (представники адміністрації Трампа – ред.) замахнулися сокирою на Управління соціального забезпечення, виставивши за двері сім тисяч співробітників. Вперше і єдиний раз в історії допомоги соціального забезпечення можуть бути відкладені або перервані. Соціальне забезпечення – це більше, ніж держпрограма. Це священна обіцянка, яку ми дали як нація», – обурювався Байден. Він виступив проти скорочення державних видатків, яке проводить адміністрація Трампа, заявивши, що це вдарить по незаможних громадянах.

«Подивіться, що сталося зараз. Менше ніж за 100 днів ця нова адміністрація наробила стільки – завдала стільки шкоди та стільки руйнувань. Просто захоплює дух, що це могло статися так швидко», – зазначив експрезидент.

У своєму виступі Джо Байден жодного разу не назвав Дональда Трампа на ім'я, використовуючи натомість слова «цей хлопець». Політик також не згадав безпосередньо главу Департаменту держефективності Ілона Маска, проте розкритикував його роботу, яку порівняв із «технологічними стартапами». «Вони наслідують стару фразу з технологічних стартапів — цитата: "рухайся швидко, ламай речі". Ну вони, звісно, ​​ламають речі. Вони спочатку стріляють, а потім цілуються. І в результаті виходить багато непотрібного болю», – сказав Джо Байден.

Водночас американські ЗМІ звернули увагу на те, як виступав 82-річний політик. Він говорив хрипким голосом і періодично затинався. Як подає інформаційна аґенція AFP, експрезидент «часом демонстрував ознаки старіння, які спонукали його відмовитися від передвиборчої кампанії». Байден «заледве давав собі раду з імпровізованими анекдотами» і часто вживав словосполучення-паразит «у будь-якому випадку».

Промова Байдена викликала критику навіть з боку деяких демократів – повідомляє інформаційна аґенція Reuters. Так консультантка Демократичної партії зі стратегічних питань Карен Фінні (Karen Finney) зазначила, що невпевнений виступ Байдена може відволікти увагу від аргументованої критики політики Трампа. «Ми нарешті починаємо бачити тріщини в політичні броні Трампа. Але це (виступ Байдена – ред.) може стати громовідводом, який відволіче увагу від Трампа. І це може полегшити Трампу змінити тему на Байдена», – бідкалася Фінні.