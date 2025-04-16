Трамп пролонґував на рік заборону на входження російських суден до портів США.

Цю заборону запровадив ще Байден у квітні 2022 року.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп пролонґував ще на один рік заборону на входження до американських портів пов'язаних з Росією суден. Вперше заборону було запроваджено у квітні 2022 року тодішнім президентом Джо Байденом у зв’язку з повномасштабним вторгненням Росії в Україну

«Політика і дії уряду Російської Федерації продовжують створювати надзвичайну ситуацію у національному масштабі… Тому я продовжую на один рік дію надзвичайного стану щодо Російської Федерації і викладених у прокламації 10371 надзвичайних повноважень, які стосуються регулювання стоянки та руху пов'язаних з Росією суден у портах Сполучених Штатів», – йдеться в документі Білого дому розміщеному у Федеральному реєстрі США.

21 квітня 2022 року тодішній президент США Джо Байден заявив, що заборона дозволить «позбавити Росію переваг міжнародної економічної системи». «Це означає, що жодне судно під російським прапором або судно, яке належить Росії або керується кимось, пов'язаним з Росією, не зможе зайти до порту США, підійти до наших берегів», – сказав тоді Байден.