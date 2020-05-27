Галицькі хроніки COVID-19: 27 травня.

Станом на 09:30, за даними Центру громадського здоров'я України, у трьох галицьких областях загалом виявили 3896 випадків захворювання на COVID-19. За вчорашню добу – 61 новий інфікований: 21 – в Івано-Франківській, 38 – у Львівській (із 387 проведених ПЛР-тестів) і 2 – в Тернопільській області (проведено 380 ПЛР-досліджень).
За даними ЦГЗ України, внаслідок коронавірусної інфекції за добу на Львівщині, Тернопіллі й Івано-Франківщині померло по одній людині. Смертність від ускладнень коронавірусної хвороби в Галичині становить 3,7%.
За весь час пандемії у трьох областях загалом видужало 1839 осіб. За минулу добу – 82: 17 осіб – у Тернопільській, 27 – у Львівській, 38 – в Івано-Франківській області.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
27 травня (09:30): 1126 випадків, 2 нові
Збаразький район – 1 особа
Кременецький район – 1 особа
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
27 травня (09:30): 1443 випадки, 38 нових
м. Львів – 20 осіб
Жовківський район – 6 осіб
Стрийський район – 1 особа
Яворівський район – 1 особа
Городоцький район – 2 особи
Кам’янка-Бузький район – 1 особа
Пустомитівський район – 6 осіб
Радехівський район – 1 особа
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
27 травня (09:30): 1327 випадків, 21 новий
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними ЦГЗ України станом на 09:30 27 травня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
27.05.2020