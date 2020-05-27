Галицькі хроніки COVID-19: 27 травня.

Станом на 09:30, за даними Центру громадського здоров'я України, у трьох галицьких областях загалом виявили ‭3896‬‬ випадків захворювання на COVID-19. За вчорашню добу – 61 новий інфікований: 21 – в Івано-Франківській, 38 – у Львівській (із 387 проведених ПЛР-тестів) і 2 – в Тернопільській області (проведено 380 ПЛР-досліджень).



За даними ЦГЗ України, внаслідок коронавірусної інфекції за добу на Львівщині, Тернопіллі й Івано-Франківщині померло по одній людині. Смертність від ускладнень коронавірусної хвороби в Галичині становить 3,7%.



За весь час пандемії у трьох областях загалом видужало 1839‬ осіб. За минулу добу – 82‬: 17 осіб – у Тернопільській, 27 – у Львівській, 38 – в Івано-Франківській області.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

27 травня (09:30): 1126 випадків, 2 нові

Збаразький район – 1 особа

Кременецький район – 1 особа

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

27 травня (09:30): 1443 випадки, 38 нових

м. Львів – 20 осіб

Жовківський район – 6 осіб

Стрийський район – 1 особа

Яворівський район – 1 особа

Городоцький район – 2 особи

Кам’янка-Бузький район – 1 особа

Пустомитівський район – 6 осіб

Радехівський район – 1 особа

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

27 травня (09:30): 1327 випадків, 21 новий

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними ЦГЗ України станом на 09:30 27 травня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.