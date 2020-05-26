Галицькі хроніки COVID-19: 26 травня.

 

Станом на 09:30, за даними Центру громадського здоров'я України, у трьох галицьких областях загалом виявили 3835‬ випадків захворювання на COVID-19. За вчорашню добу – 73 нових інфікованих: 25 – в Івано-Франківській, 45 – у Львівській (із 312 проведених ПЛР-тестів) і 3 – у Тернопільській області (проведено 162 ПЛР-дослідження).

 

 
За даними ЦГЗ України, за добу на Львівщині померло шестеро людей, кількість смертей в області зросла до 42. У двох інших областях летальних випадків упродовж минулої доби не зафіксовано. Летальність від ускладнень коронавірусної хвороби в Галичині дещо зросла і тепер становить 3,7%.

 

 

За весь час пандемії у трьох областях загалом видужало 1757 осіб. За минулу добу – 52‬: по 8 осіб – у Тернопільській та Львівській, а також 36 – в Івано-Франківській області.

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

26 травня (09:30): 1124 випадки, 3 нові

Тернопільський район – 2 особи

Кременецький район – 1 особа

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 



26 травня (09:30): 1405 випадків, 45 нових

м. Львів – 29 осіб

Пустомитівський район – 10 осіб

Яворівський район – 2 особи

Кам'янка-Бузький район – 1 особа

Городоцький район – 1 особа

Сколівський район – 1 особа

Миколаївський район – 1 особа 

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

26 травня (09:30): 1306 випадків, 25 нових

м. Івано-Франківськ – 4 особи

Тисменицький район – 1 особа

Калуський район – 2 особи

м. Яремча – 2 особи

Городенківський район – 1 особа

Коломийський район – 13 осіб

Богородчанський район – 2 особи

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними ЦГЗ України станом на 09:30 26 травня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях. 

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

26.05.2020

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