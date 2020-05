Коронавірус в Росії: «Офіційні цифри можна викинути у смітник».

Засновник аналітичного агентства Data Insight Боріс Овчинніков навів статистичні докази фальсифікації статистики COVID-19 на федеральному рівні.

До такого висновку аналітик дійшов дуже просто: він проаналізував офіційні дані про приріст числа хворих COVID-19 в країні в період з 30 квітня по 24 травня і побачив, що за 25 днів число виявлених випадків чотири рази закінчувалося на 99.

Ймовірність випадкового збігу – ¹/₉₃₅₀. За цей час більше одного разу наприкінці офіційних даних нових коронавірусних захворювань траплялися тільки "33" – але тільки двічі.

Аналітик зазначив, що "достовірність і адекватність" коронавірусної статистики в Росії стала швидко падати, починаючи з 20 квітня: "Тоді вперше за тривалий час (з 4 квітня) кількість нових випадків була меншою, ніж у попередні два дні, і фактично саме з 20 квітня почалося перше «плато», коли до кінця місяця, до 29 квітня включно, згідно з офіційними цифрами, йшло лінійне, а не експоненційне зростання".

Якщо ж збільшити період до 35 останніх днів (тобто з 20 квітня) і врахувати ще й імовірність "випадання" цифр "98", то ймовірність збігу зменшиться до ¹/₁₅₈₅₀.

Боріс Овчинніков таким чином пояснює отриманий результат:

"Число виявлених за добу хворих, яке потім озвучується громадянам, не вираховується сумуванням даних з реґіонів, а визначається зверху – у форматі вказівки типу «покажіть приріст близько 8600». Далі перед публікацією ця цифра «дозакруглюється» – часто просто відніманням одиниці або двійки, що, до речі, потребує далі коригування реґіональних цифр або навіть їхнього малювання з нуля (можливо, маскування круглості федеральних цифр робиться вже на фінальному етапі, коли спущена зверху ще кругла федеральна сума розписується реґіонам, і тоді зрозуміло перенасичення 99 і 98: поміняти на кінці федерального числа два нулики на 99 або 98 значно простіше, ніж, скажімо, на 73 або будь-яке інше число – менше треба коригувати вже затверджені цифри у реґіонах)."

Боріс Овчинніков займається дослідженнями в Інтернеті з 2000 року. У різний час працював у компаніях SpyLOG і J'son&Partners. У 2007 став директором з досліджень у компанії SUP, в 2009–2010 керував проєктом LiveJournal. У 2010 році разом з Фьодором Віріним заснував дослідницьку компанію Data Insight.

Овчинніков пише, що спочатку підозрював фальсифікацію коронавірусної статистики тільки в регіонах: "Півтора місяця тому я був серед тих, хто вважав, що в підрахунок коронавірусної статистики залучено занадто багато людей на всіх рівнях, щоб її можна було малювати зі стелі; три тижні тому я був упевнений, що малюють тільки в окремих регіонах; і навіть коли 17 травня відразу 8 регіонів видали подібні цифри 97 або 98, я це списував на випадковий збіг мислення при малюванні цифр, а не на централізацію фальсифікацій. Тобто я не був апріорі налаштований на виловлювання явних артефактів малювання цифр у федеральній статистиці – їхня поява суперечила моїм очікуванням але їхній аналіз і перевірка суттєво скоригували моє уявлення про те, як може бути влаштоване малювання коронавірусних цифр".

Отже, підсумовує аналітик, маємо "smoking gun" (очевидний доказ): "Офіційні цифри кількості хворих можна викинути у смітник – нема жодних підстав вважати, що вони адекватно показують динаміку епідемії. Може показують, а може – ні. Якість намальованих цифр неможливо й абсурдно оцінювати".

Нагадаємо, недавно газети The New York Times і Financial Times повідомили, що офіційні дані про кількість померлих від COVID-19 в Росії занижені в кілька разів, оскільки причиною смерті називають не коронавірусну інфекцію, що викликала смертельні ускладнення, а власне ці ускладнення. МЗС РФ вимагало, щоб обидва видання опублікували спростування, а Держдума погрожувала позбавити газети акредитації.