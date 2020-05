Західні видання стверджують, що смертність від Covid-19 в Росії значно вища.

Москва це заперечує і вимагає спростувань.

Британська газета The Financial Times у своїй нещодавній публікації стверджувала, що кількість летальних випадків від коронавірусної інфекції в Москві і Санкт-Петербурзі може бути на 70 відсотків більшою, ніж наводиться в офіційній російській статистиці.

Схожа стаття з'явилася і в американській The New York Times. Обидва видання проаналізували офіційні дані про смертність за минулий місяць. Згідно з цими даними, в квітні 2020 року в Москві померло приблизно на дві тисячі осіб більше, ніж усередньому за квітень за останні роки. При цьому, за даними російської влади, коронавірус став причиною смерті лише 642 осіб в Москві в квітні.

Міністерство закордонних справ Росії надіслало британському виданню Financial Times і американської The New York Times листи з вимогою спростувати опубліковану ними інформацію про статистику смертей від коронавірусної інфекції в Росії. Про це повідомила речниця МЗС Марія Захарова. У відомстві назвали публікації цих газет «безпідставними спекуляціями» і «черговим сенсаційним антиросійським фейком».

Пізніше Захарова заявила, що подальші кроки щодо двох видань «залежатимуть від того, чи опублікують вони спростування». Так вона прокоментувала ініціативу комісії Держдуми РФ по боротьбі з втручанням в справи Росії. Депутати звернулися до МЗС з проханням розглянути можливість позбавити обидва видання акредитації в Росії.

У The New York Times вже заявили, що їхній матеріал був заснований на аналізі офіційних даних. «Жодні факти, наведені в нашій статті, не заперечуються», – заявив віце-президент з комунікацій The New York Times Даніел Роадс.