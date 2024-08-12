В Україні зростає захворюваність на COVID-19, викликана підвидом FLiRT штаму «Омікрон»

В Україні, як і на території ЄС та США, зростає кількість випадків захворювання на COVID-19, збільшується поширення підвиду FLiRT штаму "Омікрон", повідомив на пресконференції в понеділок заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар країни Ігор Кузін.

Він уточнив, що в червні в Україні було зареєстровано 2 тис. випадків COVID-19, у липні в шість разів більше – 12 тис. На лікуванні в стаціонарі перебуває близько 2,5 тис. осіб, що відповідає нормальним показникам зростання захворюваності.

Зростання захворюваності пов'язане з поширенням нового підвиду Flirt штаму "Омікрон", який був зафіксований в Україні у березні цього року.

Він характеризується тим, що швидше інфікує людей при короткотривалих контактах. FLiRT не викликає важкого перебігу захворювання у людей без супутніх захворювань, які вакциновані від ковіду або мають ревакцинацію за показаннями, бо кожна нова мутація коронавірусу призводить до ще більшого ухилення від імунної відповіді.

Ігор Кузін наголосив, що "люди, які мають неінфекційні захворювання, мають імунокомпрометовані стани, вагітні, літні люди більш схильні до інфікування і перенесення хвороби важко, навіть незважаючи на те, що вони мали первинний курс вакцинації у 2021 році або на початку 2022 року. Стосовно клінічного перебігу, його характеристики типові: швидкий початок, достатньо висока температура на перших днях захворювання, яка тримається до п'яти днів і достатньо важко піддається лікуванню, подразнення горла, кашель. Інші симптоми схожі до звичайного ковіду",

Ігор Кузін зазначив: наразі показники захворюваності не свідчать, що "розпочався епідсезон або що потрібно запроваджувати якісь конкретні обмежувальні заходи. Скоріш за все, у серпні буде зростання захворюваності, і триватиме воно до вересня включно. Але не має перевищувати показники міжепідемічного періоду. У вересні почнеться так званий епідсезон ГРВІ й грипу. Тоді почнемо бачити прояви інших респіраторних вірусів, вони достатньо обмежують циркуляцію ковіду".