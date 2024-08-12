В Україні зростає захворюваність на COVID-19, викликана підвидом FLiRT штаму «Омікрон»

В Україні, як і на території ЄС та США, зростає кількість випадків захворювання на COVID-19, збільшується поширення підвиду FLiRT штаму "Омікрон", повідомив на пресконференції в понеділок заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар країни Ігор Кузін.

 

 

Він уточнив, що в червні в Україні було зареєстровано 2 тис. випадків COVID-19, у липні в шість разів більше – 12 тис. На лікуванні в стаціонарі перебуває близько 2,5 тис. осіб, що відповідає нормальним показникам зростання захворюваності.

 

Зростання захворюваності пов'язане з поширенням нового підвиду Flirt штаму "Омікрон", який був зафіксований в Україні у березні цього року.

 

Він характеризується тим, що швидше інфікує людей при короткотривалих контактах. FLiRT не викликає важкого перебігу захворювання у людей без супутніх захворювань, які вакциновані від ковіду або мають ревакцинацію за показаннями, бо кожна нова мутація коронавірусу призводить до ще більшого ухилення від імунної відповіді.

 

Ігор Кузін наголосив, що "люди, які мають неінфекційні захворювання, мають імунокомпрометовані стани, вагітні, літні люди більш схильні до інфікування і перенесення хвороби важко, навіть незважаючи на те, що вони мали первинний курс вакцинації у 2021 році або на початку 2022 року. Стосовно клінічного перебігу, його характеристики типові: швидкий початок, достатньо висока температура на перших днях захворювання, яка тримається до п'яти днів і достатньо важко піддається лікуванню, подразнення горла, кашель. Інші симптоми схожі до звичайного ковіду", 

 

Ігор Кузін зазначив: наразі показники захворюваності не свідчать, що "розпочався епідсезон або що потрібно запроваджувати якісь конкретні обмежувальні заходи. Скоріш за все, у серпні буде зростання захворюваності, і триватиме воно до вересня включно. Але не має перевищувати показники міжепідемічного періоду. У вересні почнеться так званий епідсезон ГРВІ й грипу. Тоді почнемо бачити прояви інших респіраторних вірусів, вони достатньо обмежують циркуляцію ковіду".

 

12.08.2024

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Наївні амбасадори
Марта Кузій
Результат активностей громадянського суспільства вказує державі, в якому напрямку розвивати культурну дипломатію: коли б окреслити можливості й обов’язки кожної інституції, тоді весь тягар промоції не покладався б мікрофундації, а поширювався країною, і ми мали б відомого митця, набуток якого Україна з гордістю змогла б представляти за кордоном.
11.08.24 | | Штука
Чи існує небезпека громадянської війни в Британії?
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
​За останні дні Британія пережила масові безлади на вулицях своїх міст давно не баченого масштабу. Дехто назвав це ледь не громадянською війною. Чи дійсно була така небезпека?
09.08.24 | | У світі
Марія Примаченко: «Заповідаю любов»
У вівторок, 13 серпня, о 16:00 у Національному музеї уЛьвові імені Андрея Шептицького на проспекті Свободи, 20 відкриють виставку творчої спадщини всесвітньо відомої мисткині-наївістки Марії Примаченко.
09.08.24 | | Штука
Заповідь дванадцята
Тарас Прохасько
Українці добрі вже тим, що знають, що роблять погано, і можуть спробувати оправдовуватися, чого не зробить жоден москаль
08.08.24 | | Дискурси
Український лицар Курбас (6)
Василь Бартовщук
У ХХІ ст. європейський театр робить те, що пропонував і впроваджував Курбас. Він — світло українського театру, яке нам підсвічуватиме ще не один десяток років, він натхнення, яке щодня надихає тисячі режисерів. Бо геній Курбаса невичерпний!
08.08.24 | | Штука
Бароник, голий філософ і Вайсс-альпініст
Юрій Винничук
Кобилянський був диваком, але саме він відкрив Осипа-Юрія Федьковича, переконавши його покинути писати німецькою і перейти на українську...
07.08.24 | | Дискурси
Феномен Кассандри в інтермедіальній перспективі
Світлана Маценка
Проєкт «Кассандра інтермедіальна» ґрунтується на засадах новітнього культурологічно орієнтованого літературознавства. Його міжмистецька складова стосується й об’єкту дослідження (міфологічного образу Кассандри в літературі, філософії та мистецтві), й самого дослідницького методу.
07.08.24 | | Штука
Мовчання ягнят
Микола Рябчук
Україні бракує ресурсів і фахівців для просування своїх інтересів на Півдні, але, як і в кожній справі, щоб досягти успіху, треба принаймні почати
06.08.24 | | Дискурси

© 2024 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.