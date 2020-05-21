Кожара вніс заставу як підозрюваний у вбивстві й вийшов із ізолятора.

Колишній міністр закордонних справ уряду Азарова-Януковича Леонід Кожара, підозрюваний у вбивстві підприємця Сергія Старицького із вогнепальної зброї під час пиятики, отримав право вийти зі слідчого ізолятора після того, як за нього внесли грошову заставу.

Про це повідомляє "Радіо Свобода", покликаючись на інформацію із правоохоронних органів.

Як повідомила раніше дочка Сергія Старицького Катерина, ексміністр уже вийшов із ізолятора. Водночас, журналістам "Радіо Свобода" не вдалося отримати підтвердження цій інформації ані від правоохоронців, ані від адміністрації СІЗО.

Прокуратура Київської області поінформувала: 21 травня прокурори подали до суду апеляційну скаргу, в якій просять про арешт Кожари без можливості внесення застави. Дата розгляду апеляції невідома.

Наприкінці лютого в будинку Кожари на Київщині знайшли вбитим підприємця Сергія Старицького – колишнього керівника телеканалу "Інтер", ексгендиректора телеканалу "Тоніс" та одного з власників рекламного холдингу Atlantic Group.

Кожару затримали 25 березня. Суд заарештував його із можливістю альтернативного запобіжного заходу у вигляді внесення грошової застави розміром у 14 мільйонів гривень.

Водночас, як стверджує донька вбитого Катерина Старицька, 18 травня суд зменшив розмір застави Кожарі до 2,1 мільйона гривень.