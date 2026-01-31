У Москві підліток зарізав високопоставленого чиновника Роскомнагляду.

Російським державним ЗМІ заборонили писати про це.

 

 

У Москві в будівлі Роскомнагляду (РКН) 16-річний підліток убив високопоставленого працівника відомства. Про це повідомив інформаційний потал Meduza. Убивство було попередньо сплановане. Відомо, що підліток вів YouTube-канал, захоплювався мережевими іграми та анімацією.

 

Інцидент стався ще 19 січня на прохідній головної будівлі Роскомнагляду в Китайгородському проїзді. Школяр напав на співробітника РКН і вдарив його ножем у груди, коли той виходив із офісу. Підлітка затримали за гарячими слідами, але співробітники ФСБ відразу ж засекретили інформацію про злочин.

 

Першими повідомив про інцидент Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ». Як стверджують автори допису, про те, що сталося, вони дізналися випадково з повідомлення матері підлітка, яка намагалася знайти в мережі захисника для сина. Пізніше вона видалила цю інформацію.

 

За словами жінки, її сина Артема звинуватили у вбивстві чиновника Роскомнагляду Олексія Бєляєва. Слідство вважає, що злочин було скоєно «з мотивів політичної та ідеологічної ненависті» (пункт «л» частини 2 статті 105 КК РФ). Підозрюваного називають «затятим противником діяльності РКН», який заздалегідь готував напад.

 

Загиблий Олексій Бєляєв працював у Роскомнагляді з 2011 року. На момент нападу він обіймав посаду заступника начальника управління контролю та нагляду у сфері зв'язку. Це один із ключових відділів РКН, який відповідає за блокування та уповільнення трафіку. У 2017 році він отримав подяку від Володимира Путіна за заслуги у забезпеченні надійного та безперебійного зв'язку для держсистеми «Вибори».

 

За даними джерел порталу Meduza, державним та провладним ЗМІ ще 19 січня рекомендували не публікувати інформацію про вбивство співробітника РКН.

