В Міннеаполісі проходять масові акції протесту, спричинені  вбивством жінки.

Жінку застрелив  співробітник міґраційної служби, в момент, коли вона керувала автомобілем.

 

 

Масові протести, спричинені вбивством жінки співробітником імміґраційної служби США (ICE), проходять в Міннеаполісі та інших містах штату Міннесоті. Акції супроводжувалися сутичками учасників з поліцією. Про це повідомляє інформаційна аґенція Reuters. Маніфестанти вигукували: «З нас досить ICE», «Забирайтеся, нацисти», «Ми вимагаємо справедливості прямо зараз!».

 

У четвер, восьмого січня, в столиці штату 37-річну місцеву мешканку, мати трьох дітей на ім'я Рене Ніколь Ґуд (Renee Nicole Good) застрелив майже впритул співробітник  ICE під час антиімміґрантського рейду. Міністерка внутрішньої безпеки США Крісті Ноєм (Kristi Noem) заявила, що співробітник ICE діяв з метою самооборони, оскільки жінка нібито намагалася наїхати на нього своїм позашляховиком. Міністерка назвала те, що сталося, «актом внутрішнього тероризму» проти співробітників ICE.

 

У ЗМІ та соцмережі потрапили відео з різних ракурсів, на яких зафіксовано момент загибелі Рене Ніколь Ґуд. На кадрах видно, як аґент ICE в масці намагається відкрити двері позашляховика Honda, який перегородив дорогу. Після цього його колега тричі стріляє в автомобіль, який від'їжджає від них. Проїхавши кілька метрів, авто врізається в припарковані машини.

 

Мер Міннеаполіса Джейкоб Фрей (Jacob Frey) назвав версію подій, озвучену федеральною владою «нісенітницею». «Вони вже намагаються представити це як акт самооборони. Я сам бачив відеозапис і хочу сказати всім прямо: це повна нісенітниця», – висловив обурення мер міста.

 

Місцева влада вимагає, щоб агенти ICE покинули Міннесоту, але міністерка Крісті Ноєм заявила, що ті нікуди не поїдуть. Відомство скерувало понад 2000 співробітників в цей штат в рамках «найбільшої операції щодо забезпечення дотримання імміґраційного законодавства». За словами Ноем, вже заарештовано понад 1500 осіб.

 

Обурення мешканців викликало також те, що федеральна влада не допускає до розслідування вбивства представників місцевих правоохоронних органів. Слідство дозволили вести лише аґентам ФБР.

 

Генеральний прокурор штату від Демократичної партії Кіт Еллісон (Keith Ellison) заявив, що рішення ФБР є «глибоко тривожним», і сказав, що влада штату має право провести розслідування за співпраці з федеральним урядом або без нього. Губернатор Міннесоти, демократ Тім Волз (Tim Walz), заявив на пресконференції, що будь-яке федеральне розслідування, яке проводитиметься без участі штату буде розцінено як спробу приховати факти. «І я кажу це лише тому, що люди при владі... від президента до віцепрезидента та Крісті Ноем вже винесли вироки та сказали вам речі, які є перевіреною неправдою», – наголосив він.

 

Трагічний інцидент у Міннесоті ознаменував собою чергову ескалацію у зв'язку з операціями ICE, які за дорученням Трампа проводяться у великих містах і викликають невдоволення місцевої влади та мешканців. Смерть Рене Ніколь Ґуд стала щонайменше п'ятою, пов'язаною з рейдами американської міґраційної служби.

09.01.2026

