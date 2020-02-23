Поліція перевіряє ексміністра Кожару не причетність до вбивства друга.

Національна поліція України перекваліфікувала кримінальну справу, відкриту за фактом виявлення застреленого чоловіка в будинку ексміністра закордонних справ України Леоніда Кожари у селі Чайки на Київщині, на вмисне вбивство. Спочатку кримінальне провадження щодо смерті екскерівника телеканалу "Інтер" Сергія Старицького розслідували як самогубство.

Про це йдеться у повідомленні Нацполіції.

"Смерть чоловіка в будинку екс-міністра закордонних справ на Київщині розслідується як умисне вбивство. Перекваліфікація із самогубства на умисне вбивство відбулася за погодженням із прокуратурою. Проводяться слідчі дії", – поінформували в поліції.

Слідчі попередньо встановили, що у будинку перебувало троє осіб: подружжя і їхній гість. "Усі троє вживали алкогольні напої, – зазначили в поліції. – Зі слів жінки, вона перебувала в іншій кімнаті, коли гість вистрілив собі в голову із пістолета господаря".

Правоохоронці проводять низк уекспертиз: судово-медичну, комплексну молекулярно-генетичну, дактилоскопичну, балістичну та хімічну.

"На цей час правоохоронці отримали дані, які дають підстави припускати, що чоловік міг не сам покінчити із життям. А відтак за погодженням із прокуратурою кримінальне провадження перекваліфіковано із самогубства на умисне вбивство – ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України", – обґрунтували в НПУ.

У першому пресрелізі щодо смерті Сергія Старицького поліція подавала версію свідків, котрі й викликали поліцію, – подружжя Кожар.

"Повідомлення на спецлінію 102 надійшло від жительки села Чайки про те, що у будинку покінчив життя самогубством чоловік, який приїхав на гостини зі столиці... За попередніми даними, киянин наклав на себе руки, коли господарі будинку, чоловік з дружиною, були в інших кімнатах у власних справах", – зазначали в правоохоронному відомстві.

На місці інциденту виявили пістолет марки Jericho 941 PSL, набої та гільзу.

Невдовзі після перших слідчих дій родич загиблого Юрій Воловик повідомив, що Сергія Старицького застрелили з відстані приблизно в три метри, отож він не міг піти з життя шляхом самогубства.