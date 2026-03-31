У Парижі розпочався процес проти масонської кілерської мережі.

На лаві підсудних – колишні поліціянти, військовики та керівники компаній.

 

 

У Парижі відкрився великий судовий процес, який отримав назву Athanor – так називається масонська ложа, члени якої, як стверджує слідство, були замовниками різних «брудних операцій». Про це повідомив телеканал Euronews. Суд присяжних розглядатиме справу 22-х обвинувачених, яким інкримінують ціла низка злочинів, зокрема замовних вбивств.

 

Тринадцятьом підсудним загрожує довічне ув'язнення. Серед них — четверо колишніх військовослужбовців, троє експоліціянтів, включно з одним відставним співробітником розвідки, та двоє керівників компаній. Їх звинувачують у численних злочинах, зокрема, у вбивстві автогонщика Лорана Паскуалі (Laurent Pasquali) та замахи на бізнес-тренерку Марі-Елен Діні (Marie-Hélène Dini) та профспілкового активіста з руху «жовтих камізельок» Гасана Тузані (Hassan Touzani).

 

Процес, за оцінками експертів, триватиме щонайменше три місяці. У французькій пресі його вже називають «справою, гідною шпигунського трилера», оскільки в ньому поєднані масонська ложа, колишні розвідники, бізнес-розбірки й вбивства на замовлення. Це робить процес безпрецедентним для сучасної Франції.

31.03.2026

Трамп – війна – економічний крах
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
​Трампові здається, що він може контролювати ситуацію в Перській затоці, що він здатен згорнути військові дії, коли йому заманеться. Але це зовсім не так.
27.03.26 | | У світі
Театр Маріонеток у Львові
Уляна Рой
Майстерне «оживлення» маріонеток та їхня відверта театральність захоплювала глядачів та журналістів. Декому це нагадувало гру з дитинства у ляльки, іншим навіювало роздуми про пошуки істинної природи життя.
27.03.26 | | Штука
Кераміка Анни Лисик в "Зеленій канапі"
Анна Лисик створює позачасові речі, слідуючи за своєю філософією вдумливих рефлексій на буття. Цього разу вона об’єднала понад 10 найновіших творів 2020-2026 років назвою «Ніч перед світанком».
26.03.26 | | Штука
Таємничий хворий
Юрій Винничук
«Ранок був такий, як і завжди, один з тих ранків, коли очі ще заволоклися тривожними видивами ночі...» Початок 5-го тому пригод нічного репортера
25.03.26 | | Дискурси
Краса буденного двох Олен-художниць
Для Олени Турянської проєкт «Краса буденного» – це спроба зрозуміти світ Олени Кульчицької, пізнати творчий метод важливої для неї художниці, приглядаючись до неї, – взаємодіяти, співтворити цей простір разом.
25.03.26 | | Штука
Я люблю то місто
Майкл Мишкало
Тепер, коли наше життя, наше майбутнє – одне невідоме, а розчарування, відчай, жорстокість і втома йдуть поруч щодня, ми можемо помріяти про те, як було...
24.03.26 | | Дискурси
Моменти україноцентричності
Юрко ТИМЧУК
Батьківщиною слонів наші терени не є, але іноді створюється враження, що всесвіт обертається довкола України. Огляд подій тижня.
24.03.26 | | Україна
Новий тур Європою хору "Гомін"
31 березня хор “Гомін” Львівського органного залу, що завоював любов слухачів в Україні та далеко за її межами, розпочинає новий тур Європою з програмою українських ретро-пісень в сучасних аранжуваннях.
23.03.26 | | Штука

