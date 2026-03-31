У Парижі розпочався процес проти масонської кілерської мережі.

На лаві підсудних – колишні поліціянти, військовики та керівники компаній.

У Парижі відкрився великий судовий процес, який отримав назву Athanor – так називається масонська ложа, члени якої, як стверджує слідство, були замовниками різних «брудних операцій». Про це повідомив телеканал Euronews. Суд присяжних розглядатиме справу 22-х обвинувачених, яким інкримінують ціла низка злочинів, зокрема замовних вбивств.

Тринадцятьом підсудним загрожує довічне ув'язнення. Серед них — четверо колишніх військовослужбовців, троє експоліціянтів, включно з одним відставним співробітником розвідки, та двоє керівників компаній. Їх звинувачують у численних злочинах, зокрема, у вбивстві автогонщика Лорана Паскуалі (Laurent Pasquali) та замахи на бізнес-тренерку Марі-Елен Діні (Marie-Hélène Dini) та профспілкового активіста з руху «жовтих камізельок» Гасана Тузані (Hassan Touzani).

Процес, за оцінками експертів, триватиме щонайменше три місяці. У французькій пресі його вже називають «справою, гідною шпигунського трилера», оскільки в ньому поєднані масонська ложа, колишні розвідники, бізнес-розбірки й вбивства на замовлення. Це робить процес безпрецедентним для сучасної Франції.