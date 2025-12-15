Культовий режисер Роб Райнер і його дружина знайдені мертвими у себе вдома.

На тілах обох виявлено ножові поранення.

Американський культовий режисер і актор 78-річний Роб Райнер (Rob Reiner) та його 68-річна дружина Мішель були знайдені мертвими у себе вдома в Лос-Анджелесі. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

Офіційно про ймовірні причини того, що трапилося, наразі не повідомлялося, проте представник поліції заявив, що розслідуванням займатиметься відділ убивств. Згідно з повідомленням газети Los Angeles Times з покликом на джерела, слідів зламу в будинку не виявлено, при цьому на тілах Райнерів зафіксовані численні ножові поранення.

«Це нищівна втрата для нашого міста та нашої країни. Внесок Роба Райнера відгукується в американській культурі та суспільстві, і він покращив незліченну кількість життів завдяки своїй творчій роботі та адвокаційній діяльності, борючись за соціальну та економічну справедливість», – написав мер Лос-Анджелеса Карен Басс (Karen Bass) у соціальних мережах.

Нагадаємо, що серед режисерських робіт Роба Райнера такі знамениті фільми, як «Коли Гаррі зустрів Саллі...», «Залишися зі мною», «Американський президент», «Привиди Міссісіпі», «Мізері», «Допоки не зіграв у ящик». Як актор він з'являвся в таких фільмах, як «Клуб перших дружин», «Ті, що не сплять у Сієтлі», «Вовк з Волл-стріт» тощо.

Дружина Роба Райнера Мішель була видатною фотографинею. Вона, зокрема, є авторкою світлини Дональда Трампа, яка з'являється на обкладинці його книги «Трамп: мистецтво угоди» (Trump: The Art of the Deal).