Нова делеґація Кучми зденервувала Росію відмовою говорити із бойовиками.

 

Українська делеґація у Тристоронній контактній групі відкинула пропозицію закріпити "особливий статус Донбасу" в українській Конституції.

 

Про це повідомляє пресова служба Офісу Президента за підсумками відеоконференції ТКГ. Відзначимо, Україну на засіданні представляла оновлена делеґація, сформована указом Президента Зеленського, до котрої ввійшли заступники міністрів та народні депутати.

 

 

"Перше, на чому Україна наголосила у форматі Тристоронньої контактної групи, у складі якої – Україна, Росія та ОБСЄ, – це важливість виконання домовленостей лідерів «Нормандської четвірки», досягнутих під час саміту в Парижі. Особливо наголошувалося на необхідності виконання безпекових вимог, зокрема щодо дотримання сталого режиму тиші", – повідомили на Банковій. 

 

Українська сторона трактує безпекові питання як "одні з ключових". Делеґація наполягла на безумовному та безперешкодному доступі спостерігачів на всій території України в межах міжнародно визнаних кордонів, зокрема на тимчасово окупованих територіях.

 

Під час роботи політичної групи українська сторона заявила про те, що вибори на тимчасово окупованих територіях Донбасу можуть відбутися відповідно до Конституції та законодавства України та на основі Копенгагенських критеріїв ОБСЄ, зокрема в частині стабільності установ, які ґарантують демократію, верховенство права, дотримання прав людини та захист прав меншин, виключно після отримання Україною контролю над кордоном.

 

"Українська сторона вкотре виключила можливість закріплення особливого статусу ОРДЛО в Конституції України", – поінформували в ОП.

 

Між тим, представник Росії у ТКГ Боріс Ґризлов поскаржився на те, що ситуація на засіданнях підгруп загострилася через новий склад українських представників, деякі з яких "продемонстрували відкрите небажання взаємодіяти з представниками Донбасу", передає "Інтерфакс".

 

"Сьогоднішня відеоконференція контактної групи опинилася на межі зриву через позицію київської сторони. У порушення «Комплексу заходів із виконання мінських угод...» представники Києва намагалися відмовитися від прямого діалогу з представниками Донецька та Луганська", – вкурвився Ґризлов, додавши, що віднедавна представники Києва активно намагаються "вичавлювати" представників "ДНР" і "ЛНР" із робочих груп і контактної групи.

 

Ґризлов повідомив: Росія наполягала на розробці законопроєкту про внесення "формули Штайнмайєра" в закон про особливості місцевого самоврядування на Донбасі – але українська делеґація відкинула цю пропозицію.

 

Очільник російської делеґації вважає, що українська влада стає на "небезпечний шлях своїх попередників".

 

15.05.2020

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