Путін пов'язав визнання "ДНР/ЛНР" із виконанням Україною "Мінська".

Президент Росії Владімір Путін заявив про те, що він уже ознайомився зі зверненням до нього Ґосдуми РФ про можливість визнання незаконних утворень в ОРДЛО. Він розповів, що Росія в цьому контексті сподівається на "Мінські угоди".

Про це Путін сказав на пресконференції після зустрічі в Кремлі з канцлером ФРН Олафом Шольцом, передає аґенція "Укрінформ".

"Я виходитиму (розглядаючи звернення Держдуми, – Z) з того, що ми повинні зробити все для розв’язання проблем Донбасу, але, як і говорив пан федеральний канцлер, зробити це з не до кінця реалізованих можливостей з виконання "Мінських угод", – сказав Путін.

З його слів, Росія сподівається, що країни Заходу, в тому числі "і за океаном, і в Європі, насамперед ФРН і Франція", вплинуть на владу України, щоб "рішення було знайдено".

Раніше на різних майданчиках для перемовин російська позиція з приводу "Мінських угод" полягала в тому, що Київ має розпочати "прямі переговори з Донецьком та Луганськом", а також почати вирішувати "політичні питання" до того, як будуть вирішені питання безпеки.

Ґосдума Росії на засіданні у вівторок, 15 лютого, підтримала більшістю голосів проєкт звернення до президента про визнання структур окупаційної адміністрації Донбасу як леґітимних державних утворень "ДНР" і "ЛНР".

Міністр закордонних справ України Дмиро Кулеба заявив, що можливе визнання Росією окупаційних адміністрацій "Л/ДНР" як "незалежних утворень" означатиме її вихід із "Мінських домовленостей".