81% українців виступає за зміну "мінських угод" або вихід із процесу.

Майже дві третини українців – 63% – вважає, що Україні слід переглянути "мінські домовленості" та підписати нові. Ще 18% вважає, що держава має вийти із переговорного процесу взагалі. Лише 11% респондентів вважають, що Україна має виконати всі вимоги повністю.
Про це йдеться в результатах соціологічного опитування, проведеного групою "Рейтинг".
Число скептиків постійно зростає. Для порівняння, ще в грудні прибічників перегляду "мінських угод" було на 9% менше. А якщо порівнювати із 2017 роком, то менше на 34%.
Більшість респондентів вважає Росію винною у тому, що "мінські угоди" не працюють (57%). Водночас 10% покладають вину на представників представників рухів "ЛНР" і "ДНР". Але ще 12% вважають винною Україну.
Інформація про дослідження. Опитування проводилося групою "Рейтинг" 12-13 лютого 2022 року. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%.
17.02.2022