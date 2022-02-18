81% українців виступає за зміну "мінських угод" або вихід із процесу.

Майже дві третини українців – 63% – вважає, що Україні слід переглянути "мінські домовленості" та підписати нові. Ще 18% вважає, що держава має вийти із переговорного процесу взагалі. Лише 11% респондентів вважають, що Україна має виконати всі вимоги повністю.

Про це йдеться в результатах соціологічного опитування, проведеного групою "Рейтинг".

Число скептиків постійно зростає. Для порівняння, ще в грудні прибічників перегляду "мінських угод" було на 9% менше. А якщо порівнювати із 2017 роком, то менше на 34%.

Більшість респондентів вважає Росію винною у тому, що "мінські угоди" не працюють (57%). Водночас 10% покладають вину на представників представників рухів "ЛНР" і "ДНР". Але ще 12% вважають винною Україну.