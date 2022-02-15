Кравчук, Кучма і Ющенко закликали підписантів Будапештського меморандуму дотримати слова.

Президенти України Леонід Кравчук (1991–1994), Леонід Кучма (1994–2005), Віктор Ющенко (2005–2010) звернулися до країн-підписантів Будапештського меморандуму із закликом дотримати слово й виконати ґарантії про територіальну цілісність, надані Україні.

Про це йдеться у спільному зверненні Президентів, опублікованому на інтернет-сторінці фонду "Україна", заснованого Кучмою.

"Україна може згадувати урочисті обіцянки «великої четвірки» (ми були вдячні, що до меморандуму приєднався Китай) хіба що як знущання. Ще у 2014 році Росія зруйнувала нашу територіальну цілісність, окупувавши Крим та частину Донбасу. Сьогодні з трьох сторін на Україну направлена загроза подальшого військового вторгнення", – йдеться у заяві.

Президенти констатують, що Україна опинилася перед перспективою економічної блокади – енергетичної з півночі, морської з півдня – у той час, коли неприпустимість економічного тиску на Україну теж була зафіксована як один із пунктів Будапештського меморандуму.

Кравчук, Кучма і Ющенко обурені, що за агресію проти України доведеться заплатити "якусь ціну" без блокування "Північного потоку-2" та від'єднання SWIFT'у. "І це – все?" – обурені вони.

"Коли у 1994-му великі держави укладали угоду з Україною, вони фактично говорили: ми не хочемо, щоб ти стала з нами рівною. Ми хочемо зберегти свою монополію. Але ми пропонуємо тобі в обмін на справжній захист нашу справжню підтримку. Ось тобі наше слово – чесне слово сильного. Ми тоді повірили, хоча у тому ж 94-му році один з підписантів Будапештського меморандуму у приватній розмові сумно попереджав: вас дурять. Сьогодні – вирішальний момент, коли ще можна довести, що Будапештський меморандум не був простим обманом", – ідеться у заяві.