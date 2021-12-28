Україна скликає позачергове засідання ТКГ через порушення перемир'я.

Українська делегація у Тристоронній контактній групі ініціює позачергове засідання через порушення режиму припинення вогню.

Про це повідоми заступник голови української делегації Андрій Костін у коментарі аґенції "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні я надіслав листа на адресу представника ОБСЄ у ТКГ із пропозицією скликати на завтра (29 грудня, – Z) позачергове засідання ТКГ у зв'язку з порушенням режиму припинення вогню", – розповів Костін.

Нагадаємо, 22 грудня учасники ТКГ підтримали необхідність дотримання заходів щодо посилення режиму припинення вогню на Донбасі. Перемир'я встановили на засадах, досягнутих у липні 2020 року.

Увечері 23 грудня у штабі Операції об'єднаних сил України повідомили, що російські найманці тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі, двічі – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Учора на Донбасі двоє українських військовиків отримали вакжкі поранення.