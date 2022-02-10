Кулеба не виключає прогресу "Мінська", якщо РФ припинить вимагати діалогу з "Л/ДНР".

 

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що відмова Росії від вимоги прямого діалогу Києва із "ЛНР/ДНР" дасть змогу рухатися вперед у виконанні "Мінських домовленостей" і дозволить узгодити розбіжності.

 

 

Про це Кулеба заявив у виступі на українсько-французькій дискусії, що його проводять у Парижі Центр "Нова Європа" та Інститут міжнародних відносин Франції, повідомляє "Укрінформ".

 

"Ключова відмінність у сприйнятті "Мінських угод" полягає в тому, що Росія вимагає, аби Україна шукала рішення щодо того, як мають бути виконані "Мінські домовленості", у прямому діалозі з так званими "ЛНР/ДНР". Але цієї вимоги немає у "Мінських угодах", – сказав Кулеба.

 

Він додав, що існує механізм для виконання "Мінських угод" у вигляді Тристоронньої контактної групи, але він, по суті, заблокований через те, що Росія постійно наполягає на прямому діалозі.

 

"Навіщо вона це робить? Тому що Росія розуміє: якщо Україна вступить у прямий діалог з Донецьком та Луганськом, то статус Росії у цьому конфлікті зміниться: зараз вона є стороною конфлікту, а якщо буде прямий діалог між Києвом, Донецьком та Луганськом, то Росія перетвориться на посередника у конфлікті", – зазначив очільник МЗС.

 

Кулеба наголосив, що Україна не погодиться на цю вимогу Кремля, оскільки всім абсолютно очевидно, що РФ є стороною конфлікту.

 

"Якщо Росія цю позицію змінить і повернеться в логіку "Мінських угод", то ми зможемо рухатися вперед і узгодити ті речі, які залишаються неузгодженими. Сьогодні в Берліні засідають радники лідерів "нормандського формату". Це зустріч у продовження нещодавньої їхньої розмови в Парижі, і саме там вони обговорюють це питання", – сказав голова української дипломатії.

 

10.02.2022

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