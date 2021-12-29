Росія відкинула ідею позачергового засідання ТКГ.

 

Російське представництво у Тристоронній контактній групі вважає недоцільним проведення позачергового засідання Тристоронньої контактної групи, запропонованого Україною.

 

 

Про це повідомив представник Донеччини в українській делегації у ТКГ журналіст Сергій Гармаш.

 

"Одразу очевидно, кому що потрібно. Ми запросили позачергове засідання ТКГ у зв'язку з порушеннями режиму припинення вогню. Надійшла відповідь російської сторони: "недоцільно", - написав Гармаш у  Facebook.

 

Як писав Z, 28 грудня українська делегація у ТКГ ініціювала позачергове засідання у зв’язку з порушенням режиму припинення вогню.

 

Заступник голови української делегації Андрій Костін зазначив, що направив листа на адресу представника ОБСЄ у ТКГ із пропозицією скликати на 29 грудня позачергове засідання ТКГ "у зв'язку з порушенням режиму припинення вогню".

 

29.12.2021

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