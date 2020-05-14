Посли G7 привітали Зеленського зі законом "проти Коломойського".

Посли країн "Великої сімки" в Україні привітали ухвалення Верховною Радою закону щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності – так званий "антиколомойський закон", котрий унеможливлює повернення державного "Приватбанку" основному спонсору виборчої кампанії Володимира Зеленського.

"Посли країн G7 вітають Верховну Раду і керівництво країни з ухваленням законодавства щодо банків, яке зміцнить економіку України і сприятиме поглибленню міжнародних економічних і торговельних зв'язків", – йдеться в повідомленні на сторінці послів G7 в Україні.

Як писав Z, на своєму засіданні 13 травня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №2571-д "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності". На підтримку закону проголосувало 270 народних депутатів.

Фракція "Слуги народу" вагалася щодо підтримки проєкту. На голосування до ВР прибув особисто Президент Зеленський. Врешті "СН" дала 200 голосів – 4/5 від складу фракції.

Ухвалення закону є останньою з умов укладення нового договору з МВФ.