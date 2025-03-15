G7 погрожує Росії санкціями, якщо та не піде на припинення вогню.

ЄУ обіцяє продовжити озброювати Україну й після встановлення перемир’я.

Країни-учасниці G7 закликали Росію піти за прикладом України та погодитися з умовами припинення вогню. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Міністри закордонних справ країн «Великої сімки» на зустрічі в Канаді обговорили можливість запровадження додаткових санкцій проти РФ у разі її відмови від перемир'я з Україною, йдеться у заяві, опублікованій за підсумками саміту.

«Ми обговорили накладення додаткових обмежень на Росію у разі, якщо припинення вогню не буде узгоджено, зокрема через запровадження додаткових санкцій, обмежень нафтових цін, а також додаткової підтримки України», — йдеться в документі.

Члени G7 підтвердили свою підтримку України та привітали рішення Києва підтримати пропозицію США щодо 30-денного перемир'я. Учасники зустрічі також «закликали Росію відповісти взаємністю, погодившись на припинення вогню на рівних умовах та повністю його реалізувати».

«Будь-яке припинення вогню має дотримуватися», – цитує Reuters офіційну заяву G7. У документі наголошується, що безпека України має бути забезпечена тією мірою, щоб країна могла захиститись від будь-якої потенційної загрози в майбутньому.

Серед можливих штрафних заходів міністри також обговорили використання доходів від заморожених активів РФ.

Тим часом Європейська Унія запевнила, що не має наміру припиняти постачання озброєнь Україні навіть після досягнення 30-денного припинення вогню. Таку думку висловили низка дипломатів із кількох країн Євроунії в п'ятницю, 14 березня, в кулуарах засідання Ради ЄУ зі закордонних справ. «Європейська Унія домагається того, щоб Україна опинилася в найбільш сильній позиції на мирних перемовинах, а також могла відмовитися від "поганої", як сказав би Трамп, угоди і вибрати найбільш слушний для себе момент для переговорів. Я не думаю, що Євроунія і її члени припинять постачання зброї Києву, якщо аґресор вимагатиме цього як умови перемир'я», – процитувала телерадіокомпанія Deutsche Welle слова одного європейського дипломата.