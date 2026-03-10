Країни G7 висловили готовність вивільнити частину свої стратегічних запасів нафти.

Тим часом Росія запропонувала свої нафту та газ Європі.

 

 

Міністри фінансів країн семи найбільш економічно розвинених держав світу (G7) висловили готовність частково вивільнити свої стратегічні запаси нафти, щоб збити ціну на енергоносій. Про це повідомило німецьке ділове видання WirtschaftsWoche. «Ми готові вжити необхідних заходів, у тому числі підтримати глобальні поставки енергоресурсів, наприклад, шляхом вивільнення запасів», – йдеться у спільній заяві глав міністерств за підсумками відеоконференції, організованої Францією у понеділок, дев’ятого березня.

 

Натомість французька сторона попередила, що рішення про евентуальне використання частини національних нафтових резервів у зв'язку з війною США та Ізраїлю проти Ірану ще не ухвалено. «Ми ще не дійшли до цього. Ми домовилися, що у разі потреби будемо використовувати всі необхідні засоби для стабілізації ринку, включно з можливим використанням резервів», – зазначив міністр економіки, фінансів, промислового та цифрового суверенітету Франції Ролан Лескюр (Roland Lescure), відповідаючи на запитання журналістів після закінчення відеоконференції. За словами Лескюра, найближчими днями робота продовжиться, а ситуація на ринку нафти ретельно відстежуватиметься.

 

Міністр фінансів Німеччини Ларс Клінґбайль (Lars Klingbeil) заявив, що уряд Німеччини відкритий до використання національних нафтових резервів. Він сказав, що цей варіант розглядається. Водночас зауважив: «Зараз не слушний час. Однак у майбутньому це може змінитися. Зараз відбудуться дебати між міністрами енергетики та прем'єрами земель з цього питання. Тоді стане зрозуміло, коли настане слушний час».

 

На зустрічі групи G7 був присутній також голова Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) Фатіх Біроль (Fatih Birol), який поінформував міністрів про ситуацію на світових ринках нафти, яка погіршується.

 

Тим часом Росія оголосила, що готова постачати нафту та газ до країн Європи. Про це заявив російський диктатор Володимир Путін, зауваживши, що очікує від європейських країн сигналу, що «вони готові і теж хочуть працювати і забезпечать нам цю стійкість та стабільність».  «Якщо європейські компанії, європейські покупці раптом вирішать переорієнтуватися і забезпечать нам довгострокову, стійку спільну роботу, позбавлену політичної кон'юнктури, – будь ласка», – запевнив  Путін. За його словами, Росія ніколи не відмовлялася працювати з європейцями.

 

У понеділок, дев’ятого березня, ціна нафти вперше з 2022 року перевищила 100 доларів. Це стало наслідком війни США та Ізраїлю проти Ірану та фактичного перекриття Ормузької протоки. На Лондонській біржі ф'ючерси на нафту еталонної в Європі марки Brent тимчасово піднімалися майже на 26 відсотків до 116,6 долара за барель.

10.03.2026

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Лавреати Шевченківської премії 2026
У Києві відбулася церемонія вручення премії Шевченківської премії.Національна премія імені Тараса Шевченка є найвищою в Україні творчою відзнакою за вагомий внесок у розвиток культури та мистецтва.
09.03.26 | | Штука
Формотворчість кольору
У середу, 11 березня, о 16:00 у Національному музеї у Львові імені Андрея Шептицького (головна будівля, проспект Свободи, 20) відбудеться відкриття виставки Ангеліни Гафинець «Внутрішній простір кольору», яка триватиме до 5 квітня.
08.03.26 | | Штука
Гвинтівка штаб-сержанта Джерома Девіда Селінджера
Сергій ГЕРМАН
Що таке війна для письменника, який брав у ній участь? Либонь, стан
08.03.26 | | Дискурси
Скарб спадку як натхнення
Дана Якимчук
Творчість — простір для експерименту, де ламаються звичні парадигми попри ризики нерозуміння і неприйняття. Але важливо розуміти, що кожна дія в публічному просторі має політичний характер: як висловлювання, так і візуальне рішення.
07.03.26 | | Штука
Письмовий стіл
Василь МАХНО
Іншого життя мої столи не знають. Воно протікає поміж їхньою самотністю за моєї відсутності, моїм мовчанням та шаленством писання, коли підкоряються слова, як коханки
07.03.26 | | Дискурси
Третя світова війна? Наразі ні
Максим МУЛЯР
Військова операція США й Ізраїлю проти Ірану затягується і масштабується. Легкого виходу з неї наразі не видно. Але й розмови про Третю світову війна – явне перебільшення.
06.03.26 | | У світі
Шість жінок: детективна історія і перформанс
8 березня о 17:00 художниці Анна Потьомкіна, Олеся Саєнко, Аліса Єпіфанова, Зоряна Козак та Оксана Погребенник  запрошують на перформанс «Шість жінок» до івано-франківської галереї "Асортиментна кімната".
06.03.26 | | Штука
Григорій Дядченко з Керелівки
Від 5 березня Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького (головна будівля, проспект Свободи, 20) демонструє виставку творів талановитого українського художника і педагога Григорія Дядченка (1869–1921).
06.03.26 | | Штука

© 2026 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.