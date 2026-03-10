Країни G7 висловили готовність вивільнити частину свої стратегічних запасів нафти.

Тим часом Росія запропонувала свої нафту та газ Європі.

Міністри фінансів країн семи найбільш економічно розвинених держав світу (G7) висловили готовність частково вивільнити свої стратегічні запаси нафти, щоб збити ціну на енергоносій. Про це повідомило німецьке ділове видання WirtschaftsWoche. «Ми готові вжити необхідних заходів, у тому числі підтримати глобальні поставки енергоресурсів, наприклад, шляхом вивільнення запасів», – йдеться у спільній заяві глав міністерств за підсумками відеоконференції, організованої Францією у понеділок, дев’ятого березня.

Натомість французька сторона попередила, що рішення про евентуальне використання частини національних нафтових резервів у зв'язку з війною США та Ізраїлю проти Ірану ще не ухвалено. «Ми ще не дійшли до цього. Ми домовилися, що у разі потреби будемо використовувати всі необхідні засоби для стабілізації ринку, включно з можливим використанням резервів», – зазначив міністр економіки, фінансів, промислового та цифрового суверенітету Франції Ролан Лескюр (Roland Lescure), відповідаючи на запитання журналістів після закінчення відеоконференції. За словами Лескюра, найближчими днями робота продовжиться, а ситуація на ринку нафти ретельно відстежуватиметься.

Міністр фінансів Німеччини Ларс Клінґбайль (Lars Klingbeil) заявив, що уряд Німеччини відкритий до використання національних нафтових резервів. Він сказав, що цей варіант розглядається. Водночас зауважив: «Зараз не слушний час. Однак у майбутньому це може змінитися. Зараз відбудуться дебати між міністрами енергетики та прем'єрами земель з цього питання. Тоді стане зрозуміло, коли настане слушний час».

На зустрічі групи G7 був присутній також голова Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) Фатіх Біроль (Fatih Birol), який поінформував міністрів про ситуацію на світових ринках нафти, яка погіршується.

Тим часом Росія оголосила, що готова постачати нафту та газ до країн Європи. Про це заявив російський диктатор Володимир Путін, зауваживши, що очікує від європейських країн сигналу, що «вони готові і теж хочуть працювати і забезпечать нам цю стійкість та стабільність». «Якщо європейські компанії, європейські покупці раптом вирішать переорієнтуватися і забезпечать нам довгострокову, стійку спільну роботу, позбавлену політичної кон'юнктури, – будь ласка», – запевнив Путін. За його словами, Росія ніколи не відмовлялася працювати з європейцями.

У понеділок, дев’ятого березня, ціна нафти вперше з 2022 року перевищила 100 доларів. Це стало наслідком війни США та Ізраїлю проти Ірану та фактичного перекриття Ормузької протоки. На Лондонській біржі ф'ючерси на нафту еталонної в Європі марки Brent тимчасово піднімалися майже на 26 відсотків до 116,6 долара за барель.