Прем'єр Канади запросив Зеленського на саміт G7.

Захід відбудеться в червня у канадській провінції Альберта.

Прем'єрміністр Канади Марк Карні (Mark Carney) запросив президента України Володимира Зеленського на саміт G7. Про це повідомила газета The Times з покликом на представника канадського уряду. Захід відбудеться 15-17 червня у місті Кананаскісі (канадська провінція Альберта). Канада наразі головує у «Великі сімці».

Відомо, що Карні, який обійняв посаду прем’єрміністра Канади минулого тижня, розмовляв з українським президентом 16 березня. Глава канадського уряду повідомив, що в ході розмови Зеленський надав йому оновлену інформацію «про оборону України та глобальні зусилля щодо зміцнення миру». «Канада рішуче підтримує боротьбу України за свободу проти російської аґресії», – додав Карні.

Володимир Зеленський, своєю чергою, назвав розмову з Карні «хорошою та змістовною». Він додав, що подякував Канаді за допомогу, зокрема за оборонні пакети та підтримку енергетичного сектору України. Він також похвалив Карні за «правильні зауваження» про те, що слід посилити тиск на Москву.