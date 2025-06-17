Трамп терміново полишив саміт G7 у Канаді.

Він послався на необхідність вирішити нагальні проблеми на Близькому Сході.

 

 

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп у понеділок, 16 червня, раптово перервав свою участь у саміті «Великої сімки» (G7) у канадському Кананаскісі. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Причиною такого кроку, за його словами, стала ситуація на Близькому Сході.

 

Речниця Трампа Керолайн Лівітт написала в соцмережі X, що американський лідер «провів чудовий день» на саміті G7, підписавши велику торгівельну угоду з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. «Багато чого було досягнуто, але через те, що відбувається на Близькому Сході, президент Трамп поїде сьогодні ввечері після вечері з главами держав», – зазначила Лівітт.

 

За даними телеканалу CBS News, разом з Трампом до Вашінґтона з Канади повернувся і державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо. Телеканал CNN повідомив, що Трамп наказав співробітникам своєї адміністрації, відповідальним за національну безпеку, зібратися в Ситуаційній кімнаті в західному крилі Білого дому. Засоби зв'язку, встановлені в Ситуаційній кімнаті, дозволяють главі держави командувати американськими військами по всьому світу.

 

Тим часом Трамп на своїй платформі Truth Social опублікував такий пост, в якому закликав іранців полишити Тегеран: «Іран мав підписати угоду, яку я їм сказав підписати. Який сором і марна трата людського життя. Простіше кажучи, ІРАН ​​НЕ МОЖЕ МАТИ ЯДЕРНОЇ ЗБРОЇ. Я повторював це знову і знову! Усі повинні негайно евакуюватися з Тегерана!».

 

Як стверджує газета The Jerusaem Post з покликом на офіційних осіб зі США та Європи, Дональд Трамп зробить Ірану «останню пропозицію» щодо ядерної угоди. Один зі співрозмовників видання заявив, що нова пропозиція може бути навіть «трохи кращою» за попередню, яку Вашінґтон надав Тегерану близько півтора тижні тому. При цьому будь-яка пропозиція США про угоду включатиме умову про те, щоб Іран повністю відмовився від збагачення урану, навіть для цивільної атомної енергетики та наукової діяльності. Іран називав цю умову неприйнятною.

17.06.2025

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Малювання на берегах життя
Анастасія Гончарова
Спрямовуючи потік енергії всередину себе, Анатоль Степаненко виносив на береги свідомості архаїчні знаки послань і крізь різні медіа — малярство, графіку, колаж, фото, кіно — випробовував буття творчістю.
14.06.25 | | Штука
Українська рецепція індійського досвіду
Олеся Ісаюк
Ми звикли сприймати великі держави Заходу як принципових противників російської тюрми народів. А факт, що ці західні демократії поза межами Європи були цілком собі імперіями, залишається у сліпій зоні.  
13.06.25 | | Галичина
Радіо Люксембург
Олег Денисенко
Попри міцний желєзний занавєс і потужні глушники, західні радіостанції гітарними рифами, синкопами й акордами впевнено руйнували стіну тоталітаризму
13.06.25 | | Дискурси
Джаз, семплістра та Україна
Джин Прицкер
26 червня на закриття ХХХ сезону Академічного камерного оркестру «Віртуози Львова» спеціально для концерту «Зерно джазу» до Львова завітає американський скрипаль українського походження Петро Криса.
13.06.25 | | Штука
Вламаний важіль культури
Тарас Прохасько
Можна багато розповідати про те, що було, але ніяк не передати того, як плине час. Густина нічогості тривання визначальніша від всього іншого. І це є найбільшою безпомічністю культури
12.06.25 | | Дискурси
Знаковий реліз
Дзвенислава Саф’ян
20 червня очікується цифровий реліз диску з музикою Василя Барвінського та Бориса Лятошинського. Два фортепіанні квінтети у виконанні Віоліни Петриченко та струнного квартету “Фенікс” записав німецький лейбл ARS Produktion.
12.06.25 | | Штука
Ми потрібні одні одним
Мирослав МАРИНОВИЧ
Православ’я, католицизм, протестантизм. Кожен шукатиме зближення з іншими. Взаємний вплив є знаком спільної туги християн за єдністю у Вселенській Церкві, яка має взаємодоповнювальну природу.  
11.06.25 | | Галичина
Мовні баламути
Юрій Винничук
Саморобних мовознавців у нас – гать гати. Кожен, хто знає азбуку, вважає, що може робити відкриття в історії мови. Але коли їхні профанські тексти бачу в шкільних підручниках...
11.06.25 | | Дискурси

© 2025 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.