Трамп терміново полишив саміт G7 у Канаді.

Він послався на необхідність вирішити нагальні проблеми на Близькому Сході.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп у понеділок, 16 червня, раптово перервав свою участь у саміті «Великої сімки» (G7) у канадському Кананаскісі. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Причиною такого кроку, за його словами, стала ситуація на Близькому Сході.

Речниця Трампа Керолайн Лівітт написала в соцмережі X, що американський лідер «провів чудовий день» на саміті G7, підписавши велику торгівельну угоду з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. «Багато чого було досягнуто, але через те, що відбувається на Близькому Сході, президент Трамп поїде сьогодні ввечері після вечері з главами держав», – зазначила Лівітт.

За даними телеканалу CBS News, разом з Трампом до Вашінґтона з Канади повернувся і державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо. Телеканал CNN повідомив, що Трамп наказав співробітникам своєї адміністрації, відповідальним за національну безпеку, зібратися в Ситуаційній кімнаті в західному крилі Білого дому. Засоби зв'язку, встановлені в Ситуаційній кімнаті, дозволяють главі держави командувати американськими військами по всьому світу.

Тим часом Трамп на своїй платформі Truth Social опублікував такий пост, в якому закликав іранців полишити Тегеран: «Іран мав підписати угоду, яку я їм сказав підписати. Який сором і марна трата людського життя. Простіше кажучи, ІРАН ​​НЕ МОЖЕ МАТИ ЯДЕРНОЇ ЗБРОЇ. Я повторював це знову і знову! Усі повинні негайно евакуюватися з Тегерана!».

Як стверджує газета The Jerusaem Post з покликом на офіційних осіб зі США та Європи, Дональд Трамп зробить Ірану «останню пропозицію» щодо ядерної угоди. Один зі співрозмовників видання заявив, що нова пропозиція може бути навіть «трохи кращою» за попередню, яку Вашінґтон надав Тегерану близько півтора тижні тому. При цьому будь-яка пропозиція США про угоду включатиме умову про те, щоб Іран повністю відмовився від збагачення урану, навіть для цивільної атомної енергетики та наукової діяльності. Іран називав цю умову неприйнятною.