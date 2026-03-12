G7 вирішила не знімати санкції з російської нафти на тлі війни в Ірані.

Раніше про евентуальне ослаблення цих санкцій говорили у Вашінґтоні.

 

 

Країни G7 домовилися не пом'якшувати санкції проти Росії на тлі призупинення постачання нафти з країн Близького Сходу через війну США та Ізраїлю проти Ірану. Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle з покликом на заяву президента Франції Емманюеля Макрона, зроблену в середу, 11 березня, після відеонаради лідерів країн «Великої сімки».

 

Відеоконференцію лідерів країн G7 було присвячено обговоренню економічних наслідків ескалації конфлікту на Близькому Сході. Одним з найвідчутніших із них стала фактична блокада Іраном Ормузької протоки – найважливішої транспортної артерії для постачання нафти з країн Перської затоки. На тлі дефіциту палива і стрибка цін на нього в країнах Заходу звучали пропозиції переглянути санкції, запроваджені проти нафтового сектора РФ через повномасштабне вторгнення в Україну.

 

«Ми вирішили, що ситуація жодним чином не виправдовує скасування чинних санкцій проти Росії», – заявив Макрон після наради.

 

У відеоконференції «Великої сімки» брала участь президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Після розмови вона опублікувала заяву на своїй сторінці в соцмережі X, в якій подякувала країнам G7 за обговорення «тривожної ситуації» в Ірані та на Близькому Сході. Керівниця ЄК наголосила, що стеля цін на російську нафту, запроваджена європейськими країнами, «допоможе стабілізувати ринки та обмежити доходи Росії». «Наразі не час послаблювати санкції», – констатувала фон дер Ляєн. Вона також привітала рішення Міжнародної енергетичної агенції про вивільнення 400 млн барелів нафти зі стратегічних запасів країн – учасниць організації.

 

Нагадаємо, що напередодні президент США Дональд Трамп доволі прозоро натякав на евентуальне послаблення санкцій проти РФ. «Ми на якийсь час відмовимося від пов'язаних з нафтою санкцій, щоб знизити ціни. Ми припинимо санкції щодо деяких країн. І, можливо, потім не доведеться їх відновлювати, якщо у нас буде мирна ситуація», – сказав господар Білого дому на пресконференції 10 березня.

 

