Спілка журналістів занепокоєна масовим звільненням журналістів «Експресу».


Львівська обласна організація Національної спілки журналістів України звернулася до керівництва редакції газети «Експрес» із проханням пояснити причину одномоментного масового звільнення журналістів. Водночас ЛОО НСЖУ просить правоохоронні органи звернути увагу на цю ситуацію з огляду на можливий факт тиску власників видання на його працівників з метою їх примусового незаконного звільнення. Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті ЛОО НСЖУ.

 

 

Як зазначено в заяві, наприкінці березня з редакції всеукраїнської газети «Експрес» було звільнено всіх журналістів та інших її працівників. «За інформацією наших колег, усього втратило роботу понад 120 осіб. Майже 80 працівників друкованого ЗМІ стали безробітними й опинилися на "біржі праці". Унаслідок таких дій власників видання популярна газета взагалі може припинити своє існування», – повідомили в ЛОО НСЖУ.

 

Голова обласної організації НСЖУ Ярослав Климович зазначив, що Спілка журналістів висловлює підтримку всім звільненим з роботи журналістам редакції газети «Експрес» і пропонує розглянути цю безпрецедентну ситуацію на засіданні секретаріату Національної спілки журналістів України.

 

Для довідки:

 

«Експрес» – всеукраїнська суспільно-політична українськомовна газета. Центральна редакція розташовується у Львові. Виходить з 1992 року. Головна редакторка з жовтня 2017 року – Уляна Вітюк. Голова редакційної ради – колишній головний редактор Ігор Починок, який нині мешкає за кордоном.

 

Головна редакторка "Експресу" Уляна Вітюк. Фото: facebook.com/uliana.vitiuk

 

13.05.2020

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