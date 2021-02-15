Звільнили директора лікарні у Жовкві, де через знеструмлення на апаратах ШВЛ померли пацієнти.

 

Директора Жовківської районної лікарні, де у листопаді 2020 року через відсутність електропостачання померли двоє пацієнтів, які перебували на апаратах штучної вентиляції легень, звільнили. Розпорядження про звільнення Ігоря Шевціва підписав міський голова Жовкви Олег Вольський.

 

Фото https://suspilne.media

 

«Відповідно до виданого мною розпорядження – з 15 лютого 2021 року звільнено Шевціва Ігоря Євгеновича з посади директора КНП "Жовківська лікарня"», – зазначив Олег Вольський у дописі на своїй facebook-сторінці.

 

Підставою для звільнення Шевціва стала подана ним заява. На вакантну посаду керівника лікарні планують провести відкритий конкурс. Наразі обов’язки директора лікарні виконуватиме заступник Володимир Боровик.

 

Фото https://www.facebook.com/o.volskyi

 

Нагадаємо, 27 листопада 2020 року у Жовківській районній лікарні через відсутність електропостачання померли двоє людей, які були підключені до апаратів ШВЛ. У розпорядженні лікарні були два електричні генератори на випадок аварійного відключення енергопостачання, але їх з незрозумілих причин не задіяли. За фактом смерті пацієнтів поліція відкрила кримінальне провадження.

 

За розпорядженням Міністерства охорони здоров'я створили комісію, яка розслідувала причини смерті двох людей. На початку грудня ця комісія дійшла висновку, що медичні працівники, які були на чергуванні, надали всю необхідну медичну допомогу пацієнтам у повному обсязі.

 

Причиною смерті пацієнтів стала бездіяльність керівництва лікарні. За висновком комісії, адміністрація закладу не вчинила жодних дій, щоби підключити хірургічний корпус, де перебуває реанімація, до резервного живлення.

 

Після інциденту голова Львівської ОДА Максим Козицький заявив про необхідність звільнення головного лікаря Жовківської райлікарні Ігоря Шевціва та голови Жовківської РДА Романа Черніховського. Наступного дня після інциденту Ігор Шевців пішов на лікарняний.

 

Сесія райради, якій підпорядковується лікарня і на якій мали розглядати питання про звільнення головного лікаря, була запланована на 3 грудня, але не відбулася через відсутність кворуму.

 

Роман Черніховський втратив свою посаду у зв’язку з ліквідацією Жовківського району у межах адмінреформи.

 

15.02.2021

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