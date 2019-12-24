Зеленський звільнив голову Львівської ОДА.

 

Президент Володимир Зеленський вирішив звільнити голову Львівської обласної державної адміністрації Маркіяна Мальського. Про це Зеленський заявив сьогодні в Києві під час засідання Ради розвитку громад і територій, яка проходила під його головуванням.

 

 

Окрім голови ЛОДА, Зеленський також звільнив голову Закарпатської ОДА Ігоря Бондаренка.

 

«Ми говорили про те, що будемо оцінювати в кінці цього року роботу кожного. Я ще раз хочу подякувати всім, подякувати двом головам ОДА. Я прийняв рішення їх звільнити – не через те, що вони якісь люди недосвідчені чи нечисті на руку, як то кажуть, а через те, що у цих двох областях ми не побачили жодного результату. Тому я хочу подякувати голові Закарпатської ОДА Ігорю Бондаренку і голові Львівської ОДА Маркіяну Мальському».

 

Маркіян Мальський обіймав посаду голови Львівської ОДА від 6 липня 2019 року.

 

Зазначимо, указу про звільнення наразі немає на офіційному сайті Президента України.

 

Фото: facebook.com/malskyym

 

Як написав Мальський на своїй fb-сторінці, він повернеться до адвокатської практики, наукової та дипломатичної діяльності.

 

«З командою професіоналів у Києві та Львові, з якими ми встигли спрацюватись, неохоче розставатись. Бажаю Вам всеможливих успіхів на благо України! Однак душа моя по-справжньому лежить до іншого, та і вдалося реалізувати чимало задуманого та дати старт багатьом новим процесам, які, вірю, вже скоро реалізуються», – зазначив Мальський.

 

Маркіян Мальський подякував Президентові України та його команді за висловлену довіру, також мешканцям Львівщини – за підтримку його кандидатуру в обговоренні, а також колегам, друзям і родині, й назвав досвід, отриманий на посаді голови ЛОДА, «насправді незабутнім».

 

Відтак Мальський коротко підсумував свою роботу й розповів про виклики, з якими зіткнувся посаді голови ЛОДА, та результати, яких вдалося досягнути. Серед досягнень, зокрема, назвав те, що вдалося перевершити результат виконання бюджетних програм порівняно з минулим роком, хоч на середину року стан виконання був дуже низьким; зекономлені «завдяки скрупульозному контролю за закупівлями через систему Prozorro» 1,7 млрд грн коштів області; перші результати в боротьбі з нелегальними рубками лісу та розкраданнями в межах легальних; низку важливих кадрових рішень, завдяки яким до управління областю прийшли молоді, амбітні та кваліфіковані люди; налагодження конструктивних відносин з міською та обласною радами тощо.

 

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