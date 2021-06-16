В Івано-Франківську близько 200 медиків попередили про скорочення.

У поліклініках Івано-Франківська мають намір звільнити близько 200 мединих працівників. Під скорочення потрапили медики різних спеціальностей: кардіологи, неврологи, офтальмологи. Про це повідомило ГО «Орден медико-правової допомоги».

«В Івано-Франківську КНП «Центр первинної медичної і консультативно-діагностинчої допомоги Івано-Франківської міської ради» звільняє у зв'язку зі скороченням близько 200 лікарів. Більш зрозумілими словами, у наших п’яти міських поліклініках стане на 200 лікарів менше. Під скорочення потрапили кардіологи, неврологи, офтальмологи і т.д.

Одночасно лікарям пропонують перевестися на посаду молодшої медичної сестри з окладом 6 тис. грн. Виходить, що нашому КНП «ЦПМКДД» не потрібно 200 кваліфікованих лікарів, але 200 санітарок – це ок», – зазначено у дописі на facebook-сторінці ГО.

Лікарі нарікають, що їм просто повідомили про скорочення, без представлення відповідного наказу.

«Ті працівники, які є членами профспілки, їх збирали в кожному структурному підрозділі і профспілка повідомляла. А ті, що не є членами профспілки, нас просто 7 червня викликали у відділ кадрів і дали підписатися під повідомленням, що 9 серпня в нас останній робочий день і далі ми йдемо під скорочення», – розповіла у коментарі «Суспілньому» лікарка-гастроентерологиня, яка працює у міській поліклініці № 1, Наталія Красій.

Медики об’єдналися, щоб спільно відстояти свої робочі місця, та скерували скарги директорці КНП «ЦПМКДД», міністрові охорони здоров’я України та міському голові Івано-Франківська. На скаргу відреагували у КНП «ЦПМКДД» та Івано-Франківській міськраді.

У КНП «Центр первинної медичної і консультативно-діагностичної допомоги» причиною назвали недофінансування. Як повідомило керівництво підприємства, у 2021 році дефіцит на виплату мінімальної заробітної плати на місяць складає понад 3 мільйони гривень, що становить 28,8 мільйонів до закінчення року.

«Другий етап реформи, який розпочався в квітні 2020 року, показав, що на вторинну медичну допомогу коштів державою виділено обмаль, наявна штатна чисельність пдприємства (яка формувалась задовго до утворення підприємства і незавжди у прозорий спосіб) є надмірною, велика кількість професій і, відповідно, працівників не затребувані вимогами на контрактування НСЗУ, пандемія COVID-19 додала проблемі гостроти, особливо у фінансовому плані», – йдеться у дописі на facebook-сторінці підприємства.

Кошти на виплату зарплат медпрацівникам надходять за виконання договору з НСЗУ. За інформацією керівництва КНП «ЦПМКДД», якщо у 2020 році договір з НСЗУ показав дефіцит коштів 1,4 мільйонів гривень на місяць для виплати мінімальної заробітної плати працівникам підприємства, то у 2021 році дефіцит на місяць вже складає понад 3 мільйони гривень, що становить 28,8 мільйонів гривень до закінчення року на виплату мінімалньої зарплати.

Відтак під скорочення потрапляють 35 вузьких спеціалістів підприємства (лікарів вузьких спеціальностей – ред.), 11 сумісників, медичні статисти, частина господарської служби, окремий середній медичний персонал.

«Підхід до визначення працівників, яких попереджено про імовірне звільнення, був стандартний: абсолютне право на залишення відповідно КЗпП, переважне право на залишення відповідно КЗпП, особиста ефективність (активність у ЕСОЗ, рекомендації адміністрації структурного підрозділу та колег, скарги пацієнтів та колег, адміністративні стягнення, активна участь у функціонуванні підприємства в цілому, перспективність професії для залучення коштів у подальшому)», – йдеться у повідомленні.

Голова правління ГО «Орден медико-правової допомоги» Григорій Федосенко зазначив, що порушень трудового законодавства у цьому процесі наразі не виявлено.

«Порушень ми не виявили. Скорочення відбувається відповідно до чинного трудового законодавства. Там юридично нібито зроблено все правильно. На 100% ми зараз не можемо стверджувати, тому що повністю не бачили наказу, яким скорочують цих лікарів. Нас цікавить саме мотиваційна частина, за яким принципом відбирали медичний персонал до скорочення. Чому саме ці люди, а не якісь інші. Як нам відомо, це скорочення відбувалося вибірково», – розповів Григорій Федосенко.

Реагуючи на резонанс, сьогодні, 16 червня, провели нараду щодо ситуації зі скороченням в Івано-Франківській міськраді.

З майже 200 працівників, які потрапляють під скорочення, профільних лікарів є 35, уточнив міський голова Руслана Марцінків.

«Більшість із тих працівників будуть забезпечені профільною роботою у КНП ЦМКЛ «Івано-Франківська центральна міська клінічна лікарня». Саме таке рішення ухвалили на спільній нараді», – написав міський голова у дописі на своїй facebook-сторінці.

Фото kurs.if.ua, suspilne.media, facebook.com/ruslan.martsinkiv