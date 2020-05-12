Росія вийшла на друге місце в світі за кількістю заражених коронавірусом.

Її поки що випереджають лише Сполучені Штати.

Росія вийшла на друге місце в світі після США за кількістю підтверджених випадків зараження коронавірусом. Ще в неділю, 10 травня, країна перебувала на п’ятій сходинці, та за два дні цього тижня РФ обійшла Велику Британію, Італію та Іспанію.

У Росії за минулу добу зафіксували 10 899 нових випадків зараження коронавірусом. Про це у вівторок, 12 травня, повідомив оперативний штаб з контролю і моніторингу поширення інфекції на своєму Telegram-каналі.

За даними оперштабу, нові випадки зафіксовано у 83-х регіонах Російської Федерації. Найбільше нових інфікованих виявили в Москві (5392), Московській (1063) і Нижньогородській (354) областях. Відтак загальне число хворих на COVID-19 у Росії з початку епідемії досягло 232 243 осіб. У Великій Британії, за даними Університету Джонса Гопкінса, коронавірус був виявлений у 224 332 осіб, в Іспанії – у 227 436, в Італії – у 219 814.

Водночас офіційна російська статистика подає підозріло низьке число смертей хворих на COVID-19. Так, за минулу добу в Росії числиться лише 107 померлих від коронавірусної інфекції. Загалом від початку спалаху пандемії в Росії зареєстровано лише 2116 смертей від коронавірусу. Водночас офіційна російська статистика стверджує, що 43 512 пацієнтів одужали.

11 травня президент Росії Владімір Путін під час звернення до нації заявив, що з 12 травня єдиний період неробочих днів завершується. При цьому він підкреслив, що вихід з режиму обмежень швидким не буде. Шеф Кремля також закликав своїх співвітчизників посилити особисті заходи профілактики коронавірусу.