Кількість заражених коронавірусом перевищила 4 млн.

Найактивніше хвороба почала поширюватися в Росії, особливо – у Москві.

 

 

Кількість інфікованих коронавірусом перевищила новий психологічний бар’єр у чотири мільйони осіб. Про це свідчить актуальна статистка Університету Джонса Гопкінса. Кількість померлих від COVID-19, за даними цього ж джерела – понад 279 тисяч.

 

Лідером за кількістю підтверджених випадків, за даним Університету Гопкінса, залишаються Сполучені Штати, де кількість виявлених заражених перевищила 1,3 млн осіб. Іспанія перебуває на другому місці (223 тис.), Італія – на третьому (218 тис.), Велика Британія – на четвертому (216 тис.).

 

На п'яту сходинку, обігнавши Францію, піднялася Росія, де кількість інфікованих станом на ранок неділі, 10 травня, сягнула 198,6 тисяч. Саме в цій країні коронавірус останніми днями почав поширюватися особливо активно. Як повідомляє російський Оперативний штаб боротьби з поширенням COVID-19 на своєму Telegram-каналі, у Росії за останню добу виявили 10817 нових випадків зараження коронавірусом. Свіжих випадків інфікування не зафіксовано тільки в одному з 85 російських реґіонів. 

 

Цікаво, що більше половини з майже 200 тисяч заражень припадає на російську столицю Москву  та московську область. За даними російського Оперативного штабу боротьби з поширенням COVID-19, на даний момент в Москві й області налічується  123614 виявлених випадків. Водночас, мер російської столиці Сергій Собянін заявив, що в місті можуть бути близько 300 тисяч хворих на COVID-19.

10.05.2020

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