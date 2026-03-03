Банк Росії намагається оскаржити в суді ЄУ рішення про заморожування російських активів.

Москва хоче довести, що це рішення було ухвалено з порушенням, оскільки його підтримали не всі країни – члени Євроунії.

Банк Росії подав заяву до суду Європейської Унії в Люксембурзі, в якій заперечує регламент ЄУ про безстрокове заморожування російських активів. Про це повідомив інформаційний портал Meduza з покликом на заяву пресслужби Центробанку РФ.

На думку російського регулятора, рішення Євроунії порушує «базові та невід'ємні права на доступ до правосуддя, недоторканність власності, принцип суверенного імунітету держав та їхніх центральних банків», а також суперечить «фундаментальним принципам права».

ЦБ РФ також вважає, що рішення про безстрокове блокування російських активів було ухвалено з порушенням, оскільки його підтримали не всі країни – члени Євроунії.

Активи було заморожено після початку вторгнення російських військ в Україну в лютому 2022 року. Усього було заморожено 260 мільярдів євро. Більшість цих коштів (близько 190 мільярдів євро) зберігається на рахунках бельгійського депозитарію Euroclear.

12 грудня 2025 року Рада ЄУ ухвалила рішення про безстрокове заморожування активів Росії (раніше термін блокування регулярно пролонґовували) до закінчення війни. Після цього ЦБ РФ звернувся до Арбітражного суду Москви з позовом до Euroclear, а також пообіцяв подавати позови до європейських банків до російських судів через заморожені активи.

Єврокомісія пропонувала видати Києву «репараційний кредит» за рахунок заморожених російських активів, який Україна могла б погасити після закінчення війни, коли Росія компенсує завдану нею шкоду. Проте домовитися про використання російських активів країни ЄУ так і не змогли.