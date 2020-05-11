Дезінфекція, дистанція, безготівкова оплата: у Львові запрацювали музеї просто неба.

Від сьогодні, відповідно до рішення міської комісії з питань ТЕБ і НС, почали приймати відвідувачів три львівські музеї просто неба – Музей народної архітектури та побуту імені Климентія Шептицького («Шевченківський гай»), «Територія терору» та Личаківський цвинтар. Напередодні відкриття ці заклади перевірили на дотримання вимог щодо роботи в умовах карантину.

Личаківський цвинтар. Фото: facebook.com/andriy.moskalenko

Усі три заклади розпочали роботу з дотриманням усіх вимог і протоколів щодо роботи в час карантину: організовано скринінг працівників і відвідувачів, встановлено засоби дезінфекції (дезінфекційні рамки), забезпечено можливість безготівкової оплати, – зазначив після перевірки заступник міського голови з питань розвитку Андрій Москаленко.

Музей "Територія терору". Фото: facebook.com/andriy.moskalenko

Нагадаємо, у п’ятницю відбулося засідання міської комісії з питань ТЕБ і НС, на якому ухвалили низку рішень стосовно послаблення карантинних заходів у Львові та розробили протоколи роботи закладів.

Відповідно до протоколу для діяльності музеїв просто неба, кожні 4 години тут мають проводити температурний скринінг працівників (перший – до початку роботи), усі заміри фіксувати в журналі здоров’я, а працівників з температурою чи ознаками ГРВІ не допускати до роботи. Працівники музеїв мають бути в захисних масках і рукавицях, правильно використовувати їх і змінювати маски кожні 2 години, дотримуватися правил особистої гігієни.

"Шевченківський гай". Фото: facebook.com/andriy.moskalenko

Для відвідувачів біля входу в музей має бути встановлено станції дезінфекції рук. Відвідувачі зобов’язані пройти температурний скринінг (проводять працівники), а в разі підвищеної температури (більш ніж 37,5) залишити територію та звернутися до сімейного лікаря (у разі відмови працівник закладу інформує поліцію). Заклад має забезпечити можливість безготівкової оплати, а також встановити розмітку для забезпечення дистанції між відвідувачами не менш ніж 2 м (зокрема біля входу). На 10 кв. м площі в музеї має перебувати не більш ніж одна людина. Вживання їжі та напоїв на території закладів заборонено.

Перед відкриттям та після закриття необхідно провести повну дезінфекцію музею, вологе прибирання – що чотири години. Вологе прибирання та дезінфекція в туалетних кімнатах – що три години.

Як повідомила заступниця міського голови з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк, сьогодні з обіду спеціальні моніторингові групи також перевірять літні майданчики й тераси на дотримання карантинних вимог у роботі, а також паспорти літніх майданчиків у частині дотримання дозволеної площі, місця розташування тощо.



Натомість обласна комісія ТЕБ і НС, з огляду на збільшення захворюваності на коронавірус, вирішила відкласти до 15 травня послаблення карантину на Львівщині. Відповідне рішення ухвалили на засіданні 10 травня.

«Враховуючи збільшення кількості хворих, а також летальні випадки від коронавірусу в області, комісія зобов'язує продовжити карантин до 15 травня. Відтак ті послаблення, які були заплановані з 11 травня, вводитимуть із 15-го», – зазначив заступник голови Львівської ОДА Тарас Грень.

На сьогодні у Львівській області зареєстровано 798 лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19, за останню добу – 45.

Відсьогодні низка закладів запрацює і в Тернополі. Зокрема, з 11 травня дозволили роботу магазинів непродовольчих товарів (у тому числі у приміщенні торгово-розважальних центрів), салонів краси і перукарень, стоматологій, літніх майданчиків у закладах громадського харчування, закладів побутового обслуговування, діяльність адвокатів, нотаріусів, психологів. Також з 11 травня будуть відкритими для прогулянок до двох людей або сім’ї парки, сквери, а також дитячі і спортивні майданчики, але теж з обмеженнями.

Попри відкриття підприємств, залишається чинною низка заборон: не працюватиме громадський транспорт, навчальні заклади, не можна переміщуватися групами більш як дві особи; залишаться закритими промислові ринки; залишається обов’язковим масковий режим.