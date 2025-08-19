Початок Другої світової через призму особистих архівів і спогадів: львівський музей "Територія терору" запрошує на подію у форматі відкритих фондів. Захід відбудеться у межах міжнародної пересувної виставки "Шрам через усю Європу: пакт Гітлера-Сталіна".

У п'ятницю, 22 серпня, о 18:30 в музеї "Територія терору" відбудеться подія у форматі відкритих фондів — "Коли почалася війна…"

Учасники зможуть побачити документи, фотографії та речі часів Другої світової війни, що десятиліттями зберігали пам’ять про пережите, та почути історії, які вони в собі несуть.

Захід відбудеться у межах міжнародної пересувної виставки "Шрам через усю Європу: пакт Гітлера-Сталіна".

"Ці експонати – не просто музейні предмети. Вони – мовчазні свідки того, як війна змінювала повсякдення: перші зустрічі з радянськими та німецькими військовими, зміни влади, пошук способів вижити і пристосуватися в умовах турбулентності, страху, руйнувань і втрат", – розповіли в музеї.

Адреса: проспект Чорновола, 45 г м. Львів. Вхід на подію вільний.