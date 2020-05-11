Галицькі хроніки COVID-19: 11 травня.

Станом на 09:30, за даними Центру громадського здоров'я України, у трьох галицьких областях загалом виявили 2 942‬ випадки захворювання на COVID-19. За вчорашню добу зафіксовано 74 нові випадки: 19 (із 247 проведених ПЛР-тестів) – у Тернопільській області, 10 – в Івано-Франківській і 45 (із 239 проведених ПЛР-тестів) – у Львівській. Як повідомили у пресслужбі ЛМР, зараз у лікарні перебуває 153 особи, з них восьмеро – в реанімації, троє – на апаратні ШВЛ.

На Тернопільщині знову найбільше нових хворих за добу виявили у Кременецькому районі – 16. Район з 321 випадком є лідером за кількістю хворих в області.

За інформацією ЦГЗ України, на Львівщині зафіксовано ще один летальний випадок від коронавірусної інфекції. Вочевидь, мова про чоловіка, про смерть якого у Львівській міськраді повідомили вчора.

За минулу добу захворюваність у Львівській області зроста на 6,0%, у Івано_франківській на 0.9% і на Тернопіллі - 1,9%. Впродовж тижня кількість інфікованих у Галичині збільшилася у 1,23 разу. Смертність зараз становить 3,4%.

За час пандемії у трьох областях загалом видужало 783 людини. За минулу добу – 103: одужала 71 особа на Івано-Франківщині, 5 – на Львівщині та 27 – на Тернопіллі.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

11 травня (09:30): 1018 випадків, 19 нових

м. Тернопіль – 1 особа

Збаразький район – 1 особа

Кременецький район – 16 осіб

Теребовлянський район – 1 особа

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

11 травня (09:30): 798 випадків, 45 нових

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

11 травня (09:30): 1126 випадків, 10 нових

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними ЦГЗ України станом на 09:30 11 травня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.