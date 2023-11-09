Могили радянських військових з тернопільського парку перенесуть на цвинтар.

У Тернополі рештки радянських військових перенесуть із території Старого парку на міське кладовище. Про це повідомила Тернопільська міська рада.

У Тернополі на черговому засіданні виконавчого комітету міської ради внесли зміни до рішення виконавчого комітету від 13.07.2022 №714 "Про організацію робіт", яке стосувалося концепції реконструкції тернопільського Старого парку.

Як повідомили у міській раді, згідно з цими змінами у Тернополі проведуть заходи з ексгумації та перепоховання останків військовослужбовців із кладовища радянських воїнів та переміщення пам’ятників з Алеї героїв із території Старого парку в сектор тернопільського міського кладовища на вул. Петра Батьківського, 46.

Нагадаємо, що у Львові на Личаківському військовому цвинтарі також триває процес перенесення радянських могил. Роботи з ексгумації тут проводять на підставі всіх необхідних дозволів та погоджень від органів місцевого самоврядування та Міністерства культури України.