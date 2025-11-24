Міноборони виділило Львову 1,5 га землі під майбутній Меморіал Героїв.

Міністерство оборони передало 1,5 га в комунальну власність Львівської міської ради під облаштування Меморіального комплексу військових поховань Героїв України. Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

«Ухвалили рішення про передачу міській владі Львова земельної ділянки з фондів Міністерства оборони. Це 1,5 гектара, які будуть використані для облаштування Меморіального комплексу військових поховань Героїв України. Цей крок створює необхідну правову основу для початку реалізації затвердженого проєкту облаштування меморіального комплексу. Працюємо у тісній взаємодії з місцевою владою», – повідомив Денис Шмигаль.

Проєкт військового Меморіалу Героїв. фото: ЛМР

Керуючий справами виконкому ЛМР Євген Бойко в коментарі виданню zaxid.net, що йдеться про ділянку у межах вул. Мечникова та Вахнянина, що впритул прилягає до Личаківського кладовища.

«Більше 10 років тому Міноборони передало місту майно на цій ділянці, а зараз вирішили питання з ділянкою під ним. Ще рік тому ми і не думали, що будемо використовувати територію Пагорба слави під військове кладовище, а зараз мусимо реагувати на виклики, які війна диктує сьогодні», – зазначив Євген Бойко.

Нагадаємо, головний військовий меморіалу Львові облаштують на біля Личаківського кладовища. Наразі там залишилось менше 20 місць для поховань. Ще одну ділянку під розширення цвинтаря відвели на вул. Пасічній, де був радянський меморіальний комплекс Пагорб слави.

Ще один військовий меморіал на 278 поховань створять на Голосківському кладовищі.