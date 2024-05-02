"Великдень у Гаю": львівський скансен запрошує святкувати разом. Програма.

Львівський скансен традиційно запрошує зустрітися на Великдень у Гаю, де лунатимуть гаївки в автентичному і в сучасному виконанні.

"Кількадесят років тому львів’яни відновили давню традицію збиратись разом на Великдень і водити гаївки, стверджуючи таким чином свою українську ідентичність, – кажуть у Львівському скансені. – Звичай вбувся, полюбився й от уже багато років на великодніх гаївках у Львові ми гуртуємо українців з різних куточків країни у спільному багатоголосному колі. І цього року ми вкотре запрошуємо об’єднатися довкола традиції, адже своєю присутністю ви наповнюєте та продовжуєте її, допомагаючи одне одному переживати темні часи".

Окрім гаївок, на гостей чекають автентичні танці для великих і малих. У Гаю працюватимуть аж дві виставки, дитяча локація, ятки з музейним сувенірним крамом, фудкорти, а також відбуватиметься велика благодійна збірка на потреби ЗСУ.

Великодня програма

Великдень, 5 травня

Забави на дитячій галявинці: 13:00 – 14:00, 15:00 – 16:00

Найменші відвідувачі навчаться водити гаївки, співати веснянок і зможуть пограти у традиційні дитячі ігри на дитячій галявинці (Хата зі с. Либохора 1812 р.)

Стодола зі с. Либохора, галявина біля озера

Гаївки з ОУМ "Спадщина" – це жива традиція, що підтримується десятиліттями: будемо водити кривий танець, вербовую дощечку, струмок, подоляночку, хорти і вовки, царівну, мости, голубку. А також грати в шума, моргалки, ремня, хлопці ще будуватимуть вежу та слона.

Головна Галявина, дзвіниця з с. Хоросно

Гаївковий концерт за участі:

15:00 – етногурт "Сільська музика"

16:00 – ЕТЕРІЯ

17:00 – Соломія Чубай & Джалапіта & Volo Bedzvin

18:00 – Великодня літургія у церкві зі села Кривка

18:30 – the Doox

Аби не стояти у чергах, у Львівському скансені рекомендують придбати квитки завчасно. Вартість квитків на Великдень: 200 гривень – повний, 100 гривень – пільговий

Обливаний понеділок у Гаю, 6 травня

13:00 – екскурсія "Великодні традиції". Учасників проведуть музейними етносекторами, що відображають культуру і побут етнорегіонів заходу України. Усі разом завітають в гості до бойків і лемків, відвідають Закарпаття, Покуття та Буковину, почують про особливості святкування Великодня в кожному з регіонів і погостяться традиційними стравами

Вартість екскурсії – 250 грн (вартість вхідного квитка до музею включено). Попередня реєстрація за посиланням.

Головна Галявина, дзвіниця з с. Хоросно

13:30 – гаївки з Дриґом. Відвідувачі вивчатимуть рухи українських традиційних танців – так, як це ще пам’ятають старші люди в селах, під супровід народних інструментів: скрипки, басолі і бубна

14:30 – гаївки з танцювальним колективом "Калиновий цвіт" Народного дому Малехова

Діючі виставки Шевченківського гаю

Виставка народних ікон на склі з колекції Тараса та Остапа Лозинських "Крихкіші за скло" (Велика виставкова зала музею).

Авторська виставка Оксани Андрущенко (Мала виставкова зала "В укритті").