Нове Поле почесних поховань у Львові буде на місці "Пагорба слави".

Поле почесних поховань на Личаківському цвинтарі у Львові майже заповнене – залишилося лише 20 місць. Про це повідомив керуючий справами виконавчого комітету у Львівській міській раді Євген Бойко. Для новітніх героїв України готують додаткову ділянку на місці декомунізованого "Пагорба слави" (вул. Пасічна), що стане сектором Поля почесних поховань №87. Ділянка входить у межі Личаківського цвинтаря та розташована у пішій доступності від нинішнього місця поховань на вул. Мечникова.

Головний архітектор Львова Антон Коломєйцев пояснив, що на даній території сформували головну алею з дренажним покриттям, зону церемоніалу, повністю очищену від радянських символів, зберегли всі зелені насадження, окрім аварійних. Нове поле матиме 12 секторів і стане частиною української меморіальної архітектури, яку визначать через фаховий конкурс.

За словами Євгена Бойка, рішення про створення нової частини цвинтаря обговорювали з робочою групою з увіковічення пам’яті Героїв національно-визвольних змагань за Незалежність України. До цієї групи входять ветерани, родини загиблих, архітектори та науковці.