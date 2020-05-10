Галицькі хроніки COVID-19: 10 травня.

Станом на 09:30, за даними Центру громадського здоров'я України, у трьох галицьких областях загалом виявили 2868 випадків захворювання на COVID-19. За вчорашню добу зафіксовано 97 нових випадків:

22 (із 491 проведених ПЛР тестів) – в Тернопільській області, 21 – в Івано-Франківській та 54 (із 236 проведених ПЛР тестів) – у Львівській. При цьому 38 нових хворих – це мешканці обласного центру. Кількість нових випадків COVID-19 на Львівщині є другою по Україні.

На Тернопіллі знову різко побільшало хворих у Кременецькому районі – за останню добу там зафіксовано 16 випадків.

За даними ЦГЗ України, за добу зафіксовано один летальний випадок -- на Львівщині. Хоча у Львівській міськраді сьогодні вранці повідомили про дві смерті. Один пацієнт помер у реанімації в госпіталі ветеранів та репресованих. Це чоловік 1952 року народження з Яворівського району. У чоловіка була пневмонія та супутні захворювання.

Ще один пацієнт, який помер, – 75-річний мешканець села Дуліби Стрийського району. Помер 9 травня. Позитивний результат, який підтвердив у нього коронавірусну інфекцію, отримали 3 травня. 30 квітня пацієнта госпіталізували до Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні. У нього була двобічна пневмонія. Також мав супутні захворювання – ішемічна хвороба серця, цукровий діабет, серцева надостатність.

За поточний тиждень захворюваність на covid-19 в Галичині зросла у 1,24 раза. Смертність становить 3,4%.





За час пандемії у трьох областях загалом видужало 680 людей. За минулу добу – 74: одужало 37 осіб на Івано-Франківщині, 9 – на Львівщині та 28 – на Тернопіллі.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

10 травня (09:30): 999 випадків, 22 нові

м. Тернопіль – 2 особи

Шумський район – 2 особи

Збаразький район – 1 особа

Кременецький район – 16 осіб

Теребовлянський район – 1 особа

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

10 травня (09:30): 753 випадки, 54 нові, 2 летальні.

Львів – 39 осіб;

Стрийський район – 3 особи;

Яворівський район – 3 особи;

Пустомит район – 2 особи;

Перемишлянський район – 2 особи;

Жовківський район – 1 особа;

Городоцький район – 1 особа;

Мостиський район – 1 особа;

Золочівський район – 1 особа;

Самбірський район – 1 особа.

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

10 травня (09:30): 1116 випадків, 21 новий

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними ЦГЗ України станом на 09:30 10 травня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.