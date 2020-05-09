Галицькі хроніки COVID-19: 9 травня.

Станом на 09:30, за даними Центру громадського здоров'я України, у трьох галицьких областях загалом виявили 2771 випадок захворювання на COVID-19. За вчорашню добу зафіксовано 74 нові випадки: 18 – у Тернопільській області, 17 – в Івано-Франківській та 39 – у Львівській.

За добу зафіксовано по одному летальному випадку на Тернопіллі й Івано-Франківщині.

Таким чином, за добу захворюваність у Львівській області зросла на 5,9%, на Тернопіллі – на 1,9%, а у Івано-Франківській області – на 1,6%. За поточний тиждень захворюваність на covid-19 в цілому по Галичині збільшилася у 1,24 раза. Смертність становить 3,5 %.

За час пандемії у трьох областях загалом видужало 606 людей. За минулу добу – 67: одужало 34 особи на Івано-Франківщині, 5 – на Львівщині та 28 – на Тернопіллі.



ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

9 травня (09:30): 977 випадків, 18 нових

м. Тернопіль – 4 особи

Шумський район – 3 особи

Бучацький район – 1 особа

Монастириський район – 2 особи

Кременецький район – 6 осіб

Гусятинський район – 1 особа

Теребовлянський район – 1 особа

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

9 травня (09:30): 699 випадків, 39 нових

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

9 травня (09:30): 1095 випадків, 17 нових

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними ЦГЗ України станом на 09:30 9 травня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.