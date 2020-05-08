Галицькі хроніки COVID-19: 8 травня.

Станом на 09:30, за даними Центру громадського здоров'я України, у трьох галицьких областях загалом виявили 2697 випадків захворювання на COVID-19. За вчорашню добу зафіксовано 96 нових інфікованих: 8 – у Тернопільській області, 23 – в Івано-Франківській та 65 – у Львівській. У Львові сьогодні збирають штаб швидкого реагування, оскільки кількість виявлених хворих за минулу добу є рекордною для області та найбільшою по Україні.

За добу зафіксовано по одному летальному випадку на Львівщині й Івано-Франківщині.

Таким чином захворювання на covid-19 у Львівській області зросло на 10,9%, тоді як у Івано-Франківській області на 2,2%, а на Тернопіллі - 0.8%. В середньому по Галичині за тиждень кількість інфікованих виросла у 1,26 разу. Смертність становить 3,5%, що на 1% більше ніж в цілому по країні.

За час пандемії у трьох областях загалом видужало 539 людей. За минулу добу – 74: одужала 21 особа на Івано-Франківщині, 10 – на Львівщині та 43 – на Тернопіллі.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

8 травня (09:30): 959 випадків, 8 нових

м. Тернопіль – 3 особи

Шумський район – 3 особи

Збаразький район – 1 особа

Монастириський район – 1 особа

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

8 травня (09:30): 660 випадків, 65 нових

м. Львів – 48 осіб

Пустомитівський район – 1 особа

Жовківський район - 3 особи

Перемишлянський район - 1 особа

Яворівський район – 9 осіб

Мостиський район – 1 особа

м. Дрогобич – 2 особи

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

8 травня (09:30): 1078 випадків, 23 нові



Інформація уточнюється й оновлюється. За даними ЦГЗ України станом на 09:30 7 травня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.