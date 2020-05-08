Галицькі хроніки COVID-19: 8 травня.

Станом на 09:30, за даними Центру громадського здоров'я України, у трьох галицьких областях загалом виявили 2697 випадків захворювання на COVID-19. За вчорашню добу зафіксовано 96 нових інфікованих: 8 – у Тернопільській області, 23 – в Івано-Франківській та 65 – у Львівській. У Львові сьогодні збирають штаб швидкого реагування, оскільки кількість виявлених хворих за минулу добу є рекордною для області та найбільшою по Україні.
За добу зафіксовано по одному летальному випадку на Львівщині й Івано-Франківщині.
Таким чином захворювання на covid-19 у Львівській області зросло на 10,9%, тоді як у Івано-Франківській області на 2,2%, а на Тернопіллі - 0.8%. В середньому по Галичині за тиждень кількість інфікованих виросла у 1,26 разу. Смертність становить 3,5%, що на 1% більше ніж в цілому по країні.
За час пандемії у трьох областях загалом видужало 539 людей. За минулу добу – 74: одужала 21 особа на Івано-Франківщині, 10 – на Львівщині та 43 – на Тернопіллі.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
8 травня (09:30): 959 випадків, 8 нових
м. Тернопіль – 3 особи
Шумський район – 3 особи
Збаразький район – 1 особа
Монастириський район – 1 особа
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
8 травня (09:30): 660 випадків, 65 нових
м. Львів – 48 осіб
Пустомитівський район – 1 особа
Жовківський район - 3 особи
Перемишлянський район - 1 особа
Яворівський район – 9 осіб
Мостиський район – 1 особа
м. Дрогобич – 2 особи
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
8 травня (09:30): 1078 випадків, 23 нові
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними ЦГЗ України станом на 09:30 7 травня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.08.05.2020