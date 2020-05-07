Галицькі хроніки COVID-19: 7 травня.

Станом на 09:30, за даними Центру громадського здоров'я України, у трьох галицьких областях загалом виявили 2601 випадок захворювання на COVID-19. За вчорашню добу зафіксовано 76 нових інфікованих: 16 – у Тернопільській області, 18 – в Івано-Франківській та 42 – у Львівській. На Львівщині вже другу добу поспіль зростає кількість виявлених хворих і фіксують найбільшу кількість випадків COVID-19 від початку досліджень.
Два летальні випадки за добу зафіксували на Тернопіллі й один – на Львівщині. Померлим на Тернопільщині – 62 та 89 років, це мешканці Шумського та Бучацького районів. У Львівській області 17-а лабораторно підтверджена смерть від коронавірусу – це мешканець Миколаївського району. Чоловік помер ще 4 травня в госпіталі у Винниках, а результат його ПЛР-дослідження отримано вчора.
На Львівщині другу добу поспіль захворюваність зростає на 7,6%, тоді як на Івано-Франківщині та на Тернопіллі – на 1,7%. Таким чином, загальна кількість хворих на covid-19 у Галичині за поточний тиждень зросла у 1,26 раза. Смертність і далі становить 3,6%.
За час пандемії у трьох областях загалом видужало 465 людей. За минулу добу – 57: одужало 22 особи на Івано-Франківщині, 12 – на Львівщині та 23 – на Тернопіллі.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
7 травня (09:30): 951 випадок, 16 нових
м. Тернопіль – 1 особа
Кременецький район – 8 осіб
Шумський район – 2 особи
Збаразький район – 4 особи
Тернопільський район – 1 особа
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
7 травня (09:30): 595 випадків, 42 нові
м. Львів – 30 осіб
Пустомитівський район – 3 особи
Жовківськиц район – 2 особи
Стрийський район – 1 особа
Перемишлянський район – 1 особа
Городоцький район – 1 особа
Миколаївський район – 1 особа
Радехівський район – 1 особа
м. Дрогобич – 1 особа
м. Червоноград – 1 особа
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
7 травня (09:30): 1055 випадків, 18 нових
м. Івано-Франківськ – 4 особи
Калуський район – 1 особа
Рогатинський район – 2 особи
Галицький район – 1 особа
Тисменицький район – 2 особи
Надвірнянський район – 4 особи
Богородчанський район – 5 осіб
Долинський район – -1 особа (імовірно, в лікарні перебував пацієнт з іншого району)
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними ЦГЗ України станом на 09:30 7 травня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.07.05.2020