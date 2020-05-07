Галицькі хроніки COVID-19: 7 травня.

 

Станом на 09:30, за даними Центру громадського здоров'я України, у трьох галицьких областях загалом виявили 2601 випадок захворювання на COVID-19. За вчорашню добу зафіксовано 76 нових інфікованих: 16 – у Тернопільській області, 18 – в Івано-Франківській та 42 – у Львівській. На Львівщині вже другу добу поспіль зростає кількість виявлених хворих і фіксують найбільшу кількість випадків COVID-19 від початку досліджень.

 

 

Два летальні випадки за добу зафіксували на Тернопіллі й один на Львівщині. Померлим на Тернопільщині 62 та 89 років, це мешканці Шумського та Бучацького районів. У Львівській області 17-а лабораторно підтверджена смерть від коронавірусу – це мешканець Миколаївського району. Чоловік помер ще 4 травня в госпіталі у Винниках, а результат його ПЛР-дослідження отримано вчора. 

 

 

 

На Львівщині другу добу поспіль захворюваність зростає на 7,6%, тоді як на Івано-Франківщині та на Тернопіллі – на 1,7%. Таким чином, загальна кількість хворих на covid-19 у Галичині за поточний тиждень зросла у 1,26 раза. Смертність і далі становить 3,6%.

 

За час пандемії у трьох областях загалом видужало 465 людей. За минулу добу – 57: одужало 22 особи на Івано-Франківщині, 12 – на Львівщині та 23 – на Тернопіллі.

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

7 травня (09:30): 951 випадок, 16 нових

м. Тернопіль – 1 особа

Кременецький район – 8 осіб

Шумський район – 2 особи

Збаразький район – 4 особи

Тернопільський район – 1 особа

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

7 травня (09:30): 595 випадків, 42 нові

м. Львів – 30 осіб

Пустомитівський район – 3 особи

Жовківськиц район – 2 особи

Стрийський район – 1 особа

Перемишлянський район – 1 особа

Городоцький район – 1 особа

Миколаївський район – 1 особа

Радехівський район – 1 особа

м. Дрогобич – 1 особа

м. Червоноград – 1 особа

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

7 травня (09:30): 1055 випадків, 18 нових

м. Івано-Франківськ – 4 особи

Калуський район – 1 особа

Рогатинський район – 2 особи

Галицький район – 1 особа

Тисменицький район – 2 особи

Надвірнянський район – 4 особи

Богородчанський район – 5 осіб

Долинський район – -1 особа (імовірно, в лікарні перебував пацієнт з іншого району)
 

 

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними ЦГЗ України станом на 09:30 7 травня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях. 

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

07.05.2020

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