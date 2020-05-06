Галицькі хроніки COVID-19: 6 травня.

Станом на 09:30, за даними Центру громадського здоров'я України, у трьох галицьких областях загалом виявили 2525 випадків захворювання на COVID-19. За вчорашню добу зафіксовано 73 нових інфікованих: 12 – у Тернопільській області (із 300 проведених ПЛР-досліджень), 22 – в Івано-Франківській та 39 – у Львівській (проведених тестів – 224). На Львівщині це найбільша кількість виявлених нових випадків за добу від початку досліждень.

Впродовж поточного тижня на covid-19 в Галичині кількість хворих зросла у 1,31 разу. Смертність й далі сановить 3,6%, що на 1,1% більше ніж в середньому в країні.

За час пандемії у трьох областях загалом видужало 408 людей. За минулу добу - 39: одужало 13 осіб на Івано-Франківщині, 10 – на Львівщині та 16 – на Тернопіллі.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

6 травня (09:30): 935 випадків, 12 нових

м. Тернопіль – 1 особа

Кременецький район – 5 осіб

Шумський район – 6 осіб

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

6 травня (09:30): 553 випадки, 39 нових

м. Львів – 24 особи

Пустомитівський район – 3 особи

Жовківський район - 4 особи

Стрийський район – 4 особи

Яворівський район - 1 особа

Мостиський район - 1 особа

Сколівський район - 1 особа

Радехівський район- 1 особа

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

6 травня (09:30): 1037 випадків, 22 нові

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними ЦГЗ України станом на 09:30 6 травня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.