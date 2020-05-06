Галицькі хроніки COVID-19: 6 травня.

 

Станом на 09:30, за даними Центру громадського здоров'я України, у трьох галицьких областях загалом виявили 2525 випадків захворювання на COVID-19. За вчорашню добу зафіксовано 73 нових інфікованих: 12 – у Тернопільській області (із 300 проведених ПЛР-досліджень), 22 – в Івано-Франківській та 39 – у Львівській (проведених тестів – 224). На Львівщині це найбільша кількість виявлених нових випадків за добу від початку досліждень.

 

 

 

Впродовж поточного тижня на covid-19 в Галичині кількість хворих зросла у 1,31 разу. Смертність й далі сановить 3,6%, що на 1,1% більше ніж в середньому в країні.

 

 

За час пандемії у трьох областях загалом видужало 408 людей. За минулу добу - 39: одужало 13 осіб на Івано-Франківщині, 10 – на Львівщині та 16 – на Тернопіллі.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

6 травня (09:30): 935 випадків, 12 нових

м. Тернопіль – 1 особа

Кременецький район – 5 осіб

Шумський район – 6 осіб

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

6 травня (09:30): 553 випадки, 39 нових

м. Львів – 24 особи

Пустомитівський район – 3 особи

Жовківський район - 4 особи

Стрийський район – 4 особи

Яворівський район - 1 особа

Мостиський район - 1 особа

Сколівський район - 1 особа

Радехівський район- 1 особа

 

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

6 травня (09:30): 1037 випадків, 22 нові

 

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними ЦГЗ України станом на 09:30 6 травня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях. 

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

 

06.05.2020

До теми

Яку тканину найкраще обрати для маски?
Науковці протестували різні види доступних тканин й визначили, які з них найкраще затримують аерозольні частинки. 
05.05.20 | | Наука
"Помоліться за мене", – кир Святославу нині 50
Блаженніший Святослав із вдячністю згадує минуле та з надією дивиться у майбутнє. Найбільшим же даром, який отримав у житті, він називає віру в Бога
05.05.20 | >>>> | Галичина
Коли мозок навчився опрацьовувати мову?
В мозку виявили мережу еволюційного походження мови.
04.05.20 | | Наука
Ватиканський меморандум, Шептицький і Голокост
Атанасій Маквей
Сенсаційно відкрите повідомлення Шептицького Папі про Голокост, як виявилося, було опубліковане 53 роки тому.
04.05.20 | | Минуле
Безсонні солдати на фронті війни за увагу
Зузанна Ковальчик
Увага та уважність завдяки імперативу критичного мислення та плекання особистої точки зору – найкращі інструменти війни з торговцями увагою
03.05.20 | | Дискурси
Covid-19 проти свободи
Володимир СЕМКІВ
Нинішній світ стоїть на великій розвилці. Після пандемії він повернеться до більшої глобалізації чи до більшого протекціонізму? Що у цьому новому світі чекає на Україну?
02.05.20 | | Україна
Як культова фізична стаття 1970-х описала коронавірус
Кліффорд Бренґвін
Стаття Філа Андерсона “Більше означає інакше” описує, як різні рівні складності потребують нових способів мислення. Поки вірус розмножується і поширюється, це саме те, чого потребує людство.
02.05.20 | | Наука
Яка різниця між кітчем і мистецтвом?
Клаус-Крістіан Карбон
Експерти в галузі перцептивної і соціальної психології з’ясовують основи мистецького впливу.
01.05.20 | | Наука

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.