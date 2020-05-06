Росія надала притулок ексдепутатові ПР, звинуваченому Україною в розкраданнях.

Колишній депутат Верховної Ради України Дмитро Святаш отримав притулок у Російській Федерації.

Про це повідомляє харківське видання 057.ua, покликаючись на джерело в консульстві Росії у Харкові.

Святаш нібито виїхав до Росії завдяки програмі зі сприяння переселенню в Російську Федерацію "співвітчизників, що проживають за кордоном".

Папери на отримання громадянства РФ писала дружина Святаша – Анжеліка. Вона зазначила, що хоче вирушити до РФ на постійне місце проживання із чоловіком (Святаш Д.В.) і двома синами (Святаш Д.Д. і Святаш Л.Д.).



Окрім біографічних відомостей, Анжеліка Святаш вказала в заяві, що чоловік щорічно відвідував Росію у 2003-2019 роках – Москву, Воронеж, Щебекіно.

Екснардеп запланував з сім’єю перебратися у російське місто Липецьк. Дружина, відповідаючи на питання анкети про бажану кваліфікацію, зазначила, що хоче "здійснювати трудову діяльність як помічник нотаріуса або юрист".

Росія погодила прохання від сім'ї колишнього нардепа: "Згідно з наявним банком вакансій, враховуючи вашу освіту і стаж роботи, вважаємо за доцільне погодити вашу заяву і пропонуємо самостійний пошук варіантів зайнятості за сприяння міського та районних центрів зайнятості населення. Додатково інформуємо, що для отримання російського громадянства потрібна постійна реєстрація за місцем проживання", – відповіли Анжеліці Святаш.

Як писав Z, у жовтні 2019 року прокуратура Києва оголосила підозру Святашу в кримінальному провадженні про заволодіння 1,1 млрд грн коштів "УкрСиббанку" на користь групи компаній "АІС", засновником якої є Дмитро Святаш. У листопаді Святаша оголосили в розшук.

Згідно з даними харківського видання, Святаш втік до Росії ще взимку. Дружина поїхала в РФ через Гоптівку в лютому, а малолітніх дітей відправили через Мінськ до Росії в кінці грудня.