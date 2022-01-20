США запровадили санкції проти чотирьох депутатів із "ОПЗЖ" і ПР.

 

Міністерство фінансів США запровадило санкції до чотирьох громадян України, котрі, як вважається, допомагали російському уряду в дестабілізації ситуації.

 

 

Про це повідомляє аґенція УНІАН.

 

Новий пакет санкцій є частиною зусиль США з боротьби проти розповсюджувачів російської дезінформації. 

 

Відтак Вашінґтон застосував санкції до чотирьох осіб, яких вважають причетними до контрольованої російським урядом діяльності щодо впливу з метою дестабілізації в Україні: нардепів від "Опозиційної платформи – За життя" Тараса Козака та Олега Волошина, колишнього депутата Партії регіонів Володимира Олійника, колишнього заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони Володимира Сівковича.

 

"Ці чотири людини грали різні ролі в кампанії глобального впливу Росії щодо дестабілізації суверенних країн на підтримку політичних цілей Кремля", – йдеться в повідомленні. 

 

Зазначається, що Козак і Волошин були в центрі російської дезінформаційної кампанії. Діяльністю керував голова політради "ОПЗЖ" та кум Путіна Віктор Медведчук, який перебуває під санкціями США з 2014 року. 

 

Олійник натомість у 2021 році працював за вказівкою ФСБ зі збору інформації про українську критичну інфраструктуру, перебуваючи в Москві.

 

А Сівкович працював із мережею агентів російської розвідки над операцією впливу, спрямованою на офіційну передачу Криму в обмін на звільнення Донбасу.

 

Санкції торкнуться всієї власності цих осіб у США та компаній, у яких вони володіють часткою понад 50%. Будь-які операції з їхньою власністю або в інтересах їхньої власності, надання їм коштів, товарів або послуг – під забороною.

 

20.01.2022

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