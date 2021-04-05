Викрадення судді Чауса: Президента Молдови вимагає від правоохоронців знайти злочинців.

Президентка Молдови Мая Санду назвала неприпустимим викрадення українського судді Миколу Чауcа в центрі Кишинева. Чаус у 2016 році втік із України в Молдов, Інтерпол оголосив його у міжнародний розшук за підозрою у хабарництві.

Пліткують, що це свіже фото судді Чауса

Про це повідомляє інтернет-видання "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

Санду зажадала від Міністерства внутрішніх справ і Служби інформації і безпеки в найкоротші терміни з'ясувати ситуацію. "Неприпустимо, щоб в Молдові зникали люди, незалежно від того, чи є вони громадянами країни чи ні, незалежно від того, доведена чи ні їх вина в скоєнні злочину... Прошу керівництво МВС, головне відомство, відповідальне за безпеку громадян, а також СІБ прояснити це тривожне зникнення іноземного громадянина на території Молдови", – закликала Санду.

Кілька днів тому адвокат Чауса Юліан Балан повідомив, що його підзахисного викрали невідомі озброєні люди. Він закликав президентку та правоохоронців врятувати чоловіка.

9 серпня 2016 року детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП викрили суддю Чауса в отриманні хабаря в розмірі $150 тис. Частину готівки суддя ховав у скляних банках у дворі власного дому. Чаус скористався суддівською недоторканністю та уникнув арешту, а потім втік із України до Молдови. Згодом здався молдовським правоохоронцям, попросивши притулку.